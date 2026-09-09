Η μοναχοκόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Μαρία – Κλάρα, μίλησε για τη ζωή με τον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Επτά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, από την ημέρα που ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 62 ετών αφήνοντας μία σπουδαία παρακαταθήκη στο ελληνικό τραγούδι.

Με αφορμή τη θλιβερή επέτειο, η κόρη του Μαρία – Κλάρα, μίλησε με συγκίνηση στην κάμερα της εκπομπής «Στούντιο 4» της ΕΡΤ, αποκαλύπτοντας άγνωστες πτυχές από την προσωπικότητα του σπουδαίου καλλιτέχνη.

Η ίδια, μίλησε με τρυφερότητα για τον μπαμπά της, τονίζοντας ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει καταφέρει να ξεπεράσει την απώλειά του.

Συγκινεί η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα - Η τρυφερή εξομολόγηση για τον πατέρα της

Όπως εξομολογήθηκε αρχικά η Μαρία Κλάρα, ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας ήταν ένας πολύ δοτικός και τρυφερός πατέρας, ενώ σαν προσωπικότητα δεν ήταν γκρινιάρης, ζηλιάρης ή ανταγωνιστικός:

«Δεν ήταν γκρινιάρης, δεν ήταν ζηλιάρης, δεν ήταν κτητικός, δεν ήταν καθόλου ανταγωνιστικός, πολύ μεγάλο προσόν, ειδικά σε αυτό το επάγγελμα».

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Αναπολώντας τον μπαμπά της, η Μαρία – Κλάρα αναφέρθηκε σε ορισμένες στιγμές που θυμάται από εκείνον, αποκαλύπτοντας παράλληλα στοιχεία του χαρακτήρα του, της καλλιτεχνικής και τις πατρικής του ιδιότητας:

«Με φώναζε ‘Μαράκι, αστέρι μου, κουκλίτσα μου’, ήταν πολύ τρυφερός μπαμπάς, πολύ εκφραστικός. Με όλο τον κόσμο ήταν πολύ εκφραστικός, δεν φοβόταν μην τον παρεξηγήσουν».

«Και βέβαια είχε ιδιοτροπίες. Αρχικά, ήταν μονίμως αφηρημένος, αυτό είναι πολύ εκνευριστικό, να είσαι με έναν άνθρωπο στο σπίτι και να είναι συνέχεια αφηρημένος. Ήταν πολύ χύμα… Ήταν πολύ φωνακλάς και μπορεί να έλεγε χοντράδες αν νευρίαζε εκείνη την ώρα, τις οποίες μετά μετάνιωνε και είχε ενοχές για μια εβδομάδα. Ζητούσε συγγνώμη, γιατί ήταν ακομπλεξάριστος».

Σε δεύτερο χρόνο, η κόρη του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα επισήμανε ότι πρόλαβε να του πει «σ’ αγαπώ» όχι όμως «ευχαριστώ»:

«Πρόλαβα να του πω ‘Σ’ αγαπώ’. Χορτάσαμε από τα σ’ αγαπώ. Το ‘ ευχαριστώ’, όχι. Ίσως μία κάρτα που του είχα γράψει στην τελευταία του γιορτή που του έλεγα ‘σ’ ευχαριστώ που είμαι κόρη σου’».

«Επειδή μου είναι πολύ επίπονο να ασχολούμαι με το έργο του και να μιλάω γι’ αυτόν και να πηγαίνω στις συναυλίες, δεν το μπορώ καθόλου πλέον. Θεωρώ ότι το κάνω είναι ένας τρόπος να πω τώρα το ‘ευχαριστώ’», κατέληξε η Μαρία – Κλάρα.

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