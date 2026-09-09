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«Είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», εξήγησε ο Αντίνοος Αλμπάνης.

Αναστάτωση προκάλεσαν ορισμένες φωτογραφίες του Αντίνοου Αλμπάνη που τον απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι ο ηθοποιός αντιμετωπίζει εκ νέου κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Ο γνωστός ηθοποιός, που στο παρελθόν είχε έρθει αντιμέτωπος με τον καρκίνο, θέλησε να αποσαφηνίσει τη θέση του, εξηγώντας ότι οι φωτογραφίες που διακινούνται τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.

Μέσω ανάρτησής του στον προσωπικό του λογαριασμό στα social media, ο Αντίνοος Αλμπάνης, δήλωσε ότι είναι υγιής και καταγγέλλει την κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait.

Στην δημοσίευση που έκανε το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, αναφέρει χαρακτηριστικά:

«Κάποιες φωτογραφίες που διακινούνται και με απεικονίζουν χωρίς μαλλιά και δακρυσμένο, υπονοώντας ότι αντιμετωπίζω σοβαρό πρόβλημα υγείας, είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

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Η κατασκευή ανύπαρκτων ζητημάτων υγείας για λόγους clickbait είναι μία εξαιρετικά ανεύθυνη πρακτική.

Έχω εμπιστοσύνη στην κρίση σας, αλλά καθώς έχει ήδη προκληθεί αδικαιολόγητη ανησυχία, οφείλω να το διευκρινίσω.

Είμαι πιο υγιής από ποτέ. Καλημέρα!

Με την επιφύλαξη παντός νομικού δικαιώματός μου».