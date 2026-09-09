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Τα '80s επέστρεψαν με τη βοήθεια του νέου challenge από το ChatGPT. Πώς θα έμοιαζαν οι παρουσιαστές του «Κοινωνία ώρα MEGA».

Το νέο viral trend της τεχνητής νοημοσύνης επιστρέφει την δεκαετία των '80s στο σήμερα και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος με την Ανθή Βούλγαρη ακολούθησαν την τάση.

Με τη βοήθεια λοιπόν της τεχνητής νοημοσύνης, πρόσωπα της ελληνικής showbiz εμφανίζονται με δερμάτινα jackets, χρωματιστά ρούχα και jeans και κλέβουν τις εντυπώσεις.

Το ίδιο έκαναν και οι παρουσιαστές της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA».

Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής εκπομπής του MEGA, προέκυψε η απορία «Πώς θα ήταν ο Ιορδάνης και η Ανθή στην εποχή του '80;».

Αμέσως μετά, προβλήθηκαν στον αέρα ορισμένες φωτογραφίες που απεικονίζουν τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο και την Ανθή Βούλγαρη στο υποτιθέμενο πλατό της «Κοινωνίας ώρα MEGA» αλλά το… 1986.

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Η γνωστή παρουσιάστρια απεικονίζεται με έντονα χρώματα στα ρούχα και σγουρό μαλλί, ενώ ο συνεργάτης της με φανταχτερές γραβάτες και κοστούμια.

«Με τόσο μαλλί; Αυτή τη γραβάτα ποιος τη διάλεξε;», απόρησε ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με την συνάδελφό του να συμπληρώνει:

«Σου πάει Ιορδάνη αυτή η ουρίτσα (σ.σ στο μαλλί). Ανθή, και εσένα σου πάει το σγουρό. Μοιάζεις πολύ με την Άννα Βίσση εδώ».

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