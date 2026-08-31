Επέστρεψαν στο τηλεοπτικό τους πόστο η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Η εντυπωσιακή πρεμιέρα της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα MEGA».

Πρεμιέρα στο MEGA έκαναν το πρωί της Δευτέρας 31 Αυγούστου, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με τα πρώτα πλάνα της εκπομπής να κερδίζουν το ενδιαφέρον του κοινού.

Οι δύο παρουσιαστές, επέστρεψαν στα τηλεοπτικά του καθήκοντα ως σούπερ ήρωες, έχοντας θέσει ως στόχο να «σώσουν την ενημέρωση».

Συγκεκριμένα, η Ανθή Βούλγαρη και ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ), έγιναν σούπερ ήρωας και έφτασαν μέχρι το στούντιο της εκπομπής δίνοντας την υπόσχεση για μία γεμάτη τηλεοπτική σεζόν μέσα απο την «Κοινωνία ώρα MEGA».

«Επιστρέψαμε! Και πώς επιστρέψαμε; Γιατί δεν μου βάλατε αυτά τα ωραία ρούχα, τα μπορντό τα κολλητά, και μου βάλατε αυτό το απλό πουκαμισάκι; Μπράβο στο ΑΙ και μπράβο στον σκηνοθέτη μας», ανέφερε αρχικά η Ανθή Βούλγαρη καλωσορίζοντας τους τηλεθεατές τους.

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Με τη σειρά του, ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος έδωσε τις δικές του ευχές για μία καλή σεζόν, σημειώνοντας μεταξύ άλλων: «Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε! Καλή σεζόν να έχουμε! Να είμαστε όλοι καλά στην υγεία μας. Υγεία, αυτό προέχει και όλα τα υπόλοιπα τα βρίσκουμε, εδώ θα είμαστε κάθε πρωί…».