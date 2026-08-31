Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από την εμπειρία της γνωστής ηθοποιού.

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε έναν εντυπωσιακό τρόπο για να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της. Αυτή τη φορά, η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε στα 4.000 μέτρα -και συγκεκριμένα στο ηφαίστειο Fuego, στη Γουατεμάλα-, όπου έπειτα από μία ανάβαση 12 ωρών έζησε την ομορφότερη εμπειρία της ζωής της.

Η ηθοποιός, η οποία επιλέγει τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιεί ταξίδια ζωής, βρέθηκε στη Γουατεμάλα με τους καλούς της φίλους Νίκο Μουτσινά και Κωνσταντίνο Δέδε και αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με έναν ξεχωριστό τρόπο, περιγράφοντας μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram όσα βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα.

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