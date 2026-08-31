Μέχρι τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθούν Market Pass με αναδρομικά σε δικαιούχους, επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους, το οποίο αναμένεται να αυξηθεί ανάλογα τις εξαγγελίες τις ΔΕΘ αλλά και η επιστροφή ενοικίου, ενός επιδόματος που μπορεί να φτάσει και τα 800 ευρώ.

Μία σειρά παρεμβάσεων αναμένεται να υλοποιηθεί μέχρι το τέλος του χρόνου. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, μέσα στο φθινόπωρο αναμένεται να ξεκινήσει το Market pass, ενώ προς το τέλος του χρόνου αναμένεται να πληρωθεί το επίδομα 300 ευρώ στους συνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου στους δικαιούχους.

Το φθινόπωρο φέρνει ένα νέο κύκλο οικονομικών ενισχύσεων για νοικοκυριά και ευάλωτες ομάδες, με τις πληρωμές να ξεκινούν σταδιακά από τους επόμενους μήνες. Στο επίκεντρο βρίσκονται το νέο Market Pass, η ετήσια ενίσχυση των 300 ευρώ, αλλά και οι αλλαγές που αναμένεται να οριστικοποιηθούν μετά τη ΔΕΘ.

Market Pass με αναδρομικά έως 1.200 ευρώ

Προς το τέλος του φθινοπώρου αναμένεται να ενεργοποιηθεί το νέο Market Pass, με στόχο τη στήριξη περισσότερων από 200.000 ευάλωτων νοικοκυριών απέναντι στο αυξημένο κόστος των τροφίμων και των βασικών αγαθών. Ο αρχικός σχεδιασμός προέβλεπε έναρξη τον Σεπτέμβριο, ωστόσο η εφαρμογή μετατίθεται λόγω των τεχνικών διαδικασιών και του νέου πληροφοριακού συστήματος.

Στο βασικό σενάριο περιλαμβάνονται όσοι έχουν λάβει Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα από την 1η Μαρτίου 2024 και μετά, ακόμη και για περιορισμένο διάστημα. Παράλληλα, εξετάζεται η ένταξη ανέργων, μονογονεϊκών και πολύτεκνων οικογενειών, ατόμων με αναπηρία και άλλων νοικοκυριών που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Η μηνιαία ενίσχυση αναμένεται να ξεκινά από περίπου 40 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό και να αυξάνεται ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας. Εφόσον επιβεβαιωθεί το ποσό των 40 ευρώ, τα αναδρομικά μπορούν ενδεικτικά να φτάσουν τα 240 ευρώ για έξι μήνες, τα 480 ευρώ για 12 μήνες, τα 720 ευρώ για 18 μήνες, τα 960 ευρώ για 24 μήνες και έως τα 1.200 ευρώ για 30 μήνες. Τα ποσά, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη οριστικοποιηθεί.

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Η ενίσχυση θα δίνεται μέσω ψηφιακού voucher για αγορές τροφίμων και βασικών αγαθών, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει αυτοματοποιημένη διαδικασία για τους περισσότερους δικαιούχους, χωρίς νέα αίτηση.

Τον Νοέμβριο το επίδομα των 300 ευρώ

Σταθερά στον προγραμματισμό παραμένει και η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ, η οποία προβλέπεται να καταβληθεί τον Νοέμβριο σε περίπου 1,7 εκατομμύρια πολίτες. Δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, συνταξιούχοι που πληρούν τα ηλικιακά, εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, συνταξιούχοι αναπηρίας, δικαιούχοι προνοιακών αναπηρικών παροχών και ανασφάλιστοι υπερήλικες.

Για τους άγαμους, χήρους και διαζευγμένους συνταξιούχους το ετήσιο εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία τις 300.000 ευρώ. Για έγγαμους ή όσους έχουν σύμφωνο συμβίωσης τα αντίστοιχα όρια διαμορφώνονται σε 35.000 και 400.000 ευρώ.

Παράλληλα, στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση της ενίσχυσης από τα 300 στα 350 ή ακόμη και στα 400 ευρώ. Η απόφαση αναμένεται να συνδεθεί με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και να οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο των μέτρων που θα παρουσιαστούν στη ΔΕΘ. Μέχρι τότε, δεδομένη θεωρείται η καταβολή των 300 ευρώ.

Έτσι, οι επόμενοι μήνες διαμορφώνουν ένα πυκνό ημερολόγιο οικονομικών ενισχύσεων, με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στις τελικές αποφάσεις για τα ποσά, τους δικαιούχους και κυρίως στις ημερομηνίες των πληρωμών.

Επιστροφή ενοικίου

Αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τις πληρωμές της επιστροφής ενοικίου, με τους δικαιούχους να πρέπει να προσέξουν συγκεκριμένες προθεσμίες, αλλά και τις αλλαγές που καθορίζουν ποιοι μπορούν να λάβουν ακόμη και δύο ενοίκια μέσα στο ίδιο έτος.

Με νέα απόφαση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ξεκαθαρίζονται οι ημερομηνίες των πληρωμών, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος υπολογισμού της ενίσχυσης και η διαδικασία για όσους χρειάζεται να διορθώσουν στοιχεία στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Η γενική επιστροφή ενοικίου αφορά τους δικαιούχους που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και η καταβολή της πραγματοποιείται έως το τέλος Νοεμβρίου. Παράλληλα, ειδική πρόσθετη ενίσχυση προβλέπεται για εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον χώρο της Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια, με αποτέλεσμα ορισμένοι δικαιούχοι να μπορούν να φτάσουν συνολικά στην επιστροφή δύο ενοικίων.

Η πρώτη κρίσιμη ημερομηνία: 31 Αυγούστου

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δείξουν εκπαιδευτικοί και υγειονομικοί που δικαιούνται την αναδρομική ενίσχυση για τα ενοίκια του 2024.

Μέχρι σήμερα πρέπει να υποβάλουν εκπρόθεσμη τροποποιητική δήλωση Ε1, προκειμένου να συμπληρώσουν τον αριθμό της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης.

Για την αναδρομική πληρωμή λαμβάνονται υπόψη οι δηλώσεις μίσθωσης που αφορούσαν ενεργές μισθώσεις μέσα στο 2024 και είχαν υποβληθεί έως τις 15 Ιουλίου 2025.

Η πρώτη πληρωμή για αυτή την κατηγορία δικαιούχων αναμένεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Ποιοι μπορούν να πάρουν δύο ενοίκια

Η ειδική ενίσχυση αφορά εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας που υπηρετούν στην περιφέρεια.

Στην εκπαίδευση περιλαμβάνονται μόνιμοι και αναπληρωτές εκπαιδευτικοί, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρέτησαν, έστω και για ένα χρονικό διάστημα μέσα στο έτος, σε δημόσιες σχολικές μονάδες πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Στον χώρο της Υγείας δικαιούχοι είναι, μεταξύ άλλων, γιατροί και οδοντίατροι του ΕΣΥ, ειδικευόμενοι και επικουρικοί γιατροί, μόνιμοι αγροτικοί γιατροί, υπόχρεοι και μη υπόχρεοι προσωπικοί γιατροί, καθώς και προσωπικοί γιατροί επί θητεία.

Η ενίσχυση καλύπτει επίσης προσωπικό νοσοκομείων, δημόσιων μονάδων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Μονάδων Ψυχικής Υγείας, γιατρούς των Τοπικών Ομάδων Υγείας, νοσηλευτικό, βοηθητικό υγειονομικό και παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και οδηγούς και πληρώματα ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.

Το μέτρο αφορά όσους υπηρετούν στην περιφέρεια. Εξαιρούνται η Περιφέρεια Αττικής και η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης. Ειδική εξαίρεση αποτελεί η Περιφερειακή Ενότητα Νήσων, η οποία περιλαμβάνεται στους δικαιούχους.