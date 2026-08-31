Παίρνει παράταση η επιδότηση στο diesel κίνησης με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών.

Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ανακοινώνει ότι συνεχίζεται και για τον μήνα Σεπτέμβριο η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης στο δίκτυο, ύψους 10 λεπτών ανά λίτρο (8 λεπτά + ΦΠΑ), με εκτιμώμενο δημοσιονομικό κόστος 30 εκατ. ευρώ.



Συνολικά, από τον Απρίλιο, οπότε και ξεκίνησε η επιδότηση, το δημοσιονομικό κόστος για τη συγκράτηση των αυξήσεων στην τιμή του πετρελαίου κίνησης ανέρχεται σε 211 εκατ. ευρώ.



Καθώς οι διεθνείς τιμές των καυσίμων παραμένουν σε υψηλά επίπεδα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη στοχευμένη παρέμβαση για έναν ακόμη μήνα, περιορίζοντας την επιβάρυνση για πολίτες και επιχειρήσεις και, κυρίως, τις έμμεσες επιπτώσεις του αυξημένου κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις τιμές.

Πανάκριβη η βενζίνη στην Ελλάδα

Στις ακριβότερες αγορές καυσίμων παγκοσμίως παραμένει η Ελλάδα, με τις τιμές της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο, την ώρα που η νέα κλιμάκωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν οδηγεί ξανά ανοδικά τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Η μέση τιμή της αμόλυβδης στην Ελλάδα διαμορφώνεται στα 2,028 ευρώ το λίτρο, κατατάσσοντας τη χώρα στη 12η θέση μεταξύ 150 χωρών παγκοσμίως, σύμφωνα με τα στοιχεία της Global Petrol Prices της 24ης Αυγούστου 2026.

Ακόμη υψηλότερα βρίσκεται το πετρέλαιο κίνησης, με τη μέση τιμή του ντίζελ να φτάνει τα 2,040 ευρώ το λίτρο. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται έτσι στις ακριβότερες αγορές καυσίμων διεθνώς και βρίσκεται μεταξύ των χωρών της ευρωζώνης με τις υψηλότερες τιμές τόσο στη βενζίνη όσο και στο ντίζελ.