Του χτυπήματος του Ιράν προηγήθηκαν βομβαρδισμοί των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ.

Στο «κόκκινο» για ακόμη μια φορά η ένταση μεταξύ ΗΠΑ - Ιράν, με την Τεχεράνη να εκτοξεύει πυραύλους κατά αμερικανικών βάσεων στην Ιορδανία.

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Οι πύραυλοι εκτοξεύθηκαν, τα ξημερώματα της Δευτέρας, και είχαν στόχο όπως ανακοίνωσαν οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) τις αμερικανικές βάσεις του Βασιλιά Χουσεΐν και Αλ Αζράκ στην Ιορδανία.

Σύμφωνα με τους Φρουρούς της Επανάστασης οι επιθέσεις έγιναν σε τεχνικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις συντήρησης αλλά και σε σταθμευμένα αεροσκάφη σε δυο βάσεις στην Ιορδανία. Προειδοποίησαν μάλιστα ότι «οποιαδήποτε (νέα) εχθρική ενέργεια» θα πυροδοτήσει «ακόμη πιο ισχυρά αντίποινα».

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ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Η επιθετικότητα και τα εγκλήματα δεν θα λύσουν την απελπισία του εχθρού στην προσπάθειά του να αποδυναμώσει τον έλεγχο της Ισλαμικής Δημοκρατίας στα Στενά του Ορμούζ και κάθε επίθεση θα αντιμετωπίζεται με ακόμη πιο καταστροφικές απαντήσεις», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

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Η Ιορδανία αναχαιτίζει πυραύλους

Η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε 8 πυραύλους που βρέθηκαν στον εναέριο χώρο της.

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Οι επιθέσεις των ΗΠΑ στο νησί Λαράκ του Ιράν

Χθες Κυριακή, οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ διεξήγαγαν βομβαρδισμούς στο νησί Λαράκ του Ιράν, τους πρώτους μετά από έναν μήνα, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»), με τις αρχές της Ισλαμικής Δημοκρατίας να κάνουν λόγο για νεκρούς και τραυματίες.

«Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν δυο ιρανικούς εκτοξευτήρες στο νησί Λαράκ», όπου μέλη των Φρουρών της Επανάστασης «παρατηρήθηκαν να ετοιμάζονται να εκτοξεύσουν πυραύλους φορτωμένους θαλάσσιες νάρκες στο στενό του Ορμούζ», ανέφερε εκπρόσωπος της CENTCOM, ο πλοίαρχος Τιμ Χόκινς, σε ανακοινωθέν που έλαβε το Γαλλικό Πρακτορείο.

Τα αμερικανικά πλήγματα είχαν αποτέλεσμα «θανάτους και τραυματισμούς», ανέφεραν σε δικό τους ανακοινωθέν οι Φρουροί της Επανάστασης, διαμηνύοντας ότι θα διεξαγάγουν αντίποινα.

Οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί ανακοινώθηκαν παρότι οι εχθροπραξίες είχαν αποκλιμακωθεί, αν και κάποιες σποραδικές ανταλλαγές πυρών συνεχίζονται στην περιοχή, κυρίως γύρω από τα Στενά του Ορμούζ.

Άνοδος άνω του 2% στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 2%, με το Brent να ξανακυλάει πάνω από τα 90 δολάρια το βαρέλι, μετά τις επιθέσεις των αμερικανικών δυνάμεων.

Το αμερικανικό αργό πετρέλαιο West Texas Intermediate διαμορφώθηκε στα 85,41 δολάρια το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 2,01 δολαρίων ή 2,41%.