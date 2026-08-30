Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Αθηνών για μια σοκαριστική υπόθεση που αποκαλύφθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην Κυψέλη, όπου αστυνομικοί εντόπισαν τη σορό ενός βρέφους μέσα σε δοχείο, σε κατεψυγμένη κατάσταση.

Η υπόθεση, σύμφωνα με την ΕΡΤ, άρχισε να ξετυλίγεται όταν ο ιδιοκτήτης διαμερίσματος βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Θάσου κατήγγειλε στην Αστυνομία ότι στο ακίνητό του διέμενε οικογένεια που δεν κατέβαλλε τα συμφωνημένα χρήματα, ενώ, σύμφωνα με όσα ανέφερε, γινόταν και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Πριν φτάσουν στο σημείο αστυνομικοί για να ελέγξουν την καταγγελία, από την περιοχή περνούσε περιπολία της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Ο ιδιοκτήτης σταμάτησε τους αστυνομικούς και τους ενημέρωσε για όσα συνέβαιναν στο διαμέρισμα.

Οι αστυνομικοί ανέβηκαν στην κατοικία, όπου διαπίστωσαν ότι διέμεναν έξι άτομα: ένας 43χρονος Έλληνας με την 28χρονη Γερμανίδα σύζυγό του, τρία ανήλικα παιδιά- μία 15χρονη και δύο αγόρια ηλικίας 12 και 9 ετών- καθώς και ένας 26χρονος από το Αφγανιστάν, ο οποίος δήλωσε ότι ήταν σύντροφος της 15χρονης.

Ο 43χρονος, ο 26χρονος και η 15χρονη προσήχθησαν αρχικά στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής, καθώς στην κατοχή τους εντοπίστηκαν μικροποσότητες ναρκωτικών.

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Το μακάβριο εύρημα στη βαλίστα

Όταν οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο διαμέρισμα προκειμένου να πραγματοποιήσουν έρευνα, βρήκαν την 28χρονη μαζί με τους δύο ανήλικους γιους της να ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, έχοντας ήδη συγκεντρώσει τα πράγματά τους σε βαλίτσες.

Κατά τον έλεγχο μίας από αυτές, οι αστυνομικοί βρέθηκαν μπροστά σε ένα μακάβριο εύρημα. Στο εσωτερικό της υπήρχε δοχείο, μέσα στο οποίο εντοπίστηκε η σορός ενός βρέφους σε κατεψυγμένη κατάσταση.

Όταν οι αστυνομικοί ζήτησαν εξηγήσεις από τη Γερμανίδα, εκείνη φέρεται να υποστήριξε ότι επρόκειτο για δικό της παιδί, το οποίο είχε χάσει, και ότι έκτοτε διατηρούσε τη σορό του στην κατάψυξη. Ως προς τον χρόνο θανάτου του βρέφους, φέρεται να έδωσε διαφορετικές εκδοχές, αναφέροντας αρχικά ότι είχε πεθάνει πριν από ένα έως δύο χρόνια και στη συνέχεια ότι ο θάνατός του είχε συμβεί πριν από περίπου οκτώ μήνες.

Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα οδηγήθηκαν στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αθηνών, όπου εξετάζονται από τους αστυνομικούς, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες της υπόθεσης.

Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ αναμένεται να ληφθούν καταθέσεις και από γείτονες.