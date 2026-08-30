Άνοιξε λογαριασμό στην Ελλάδα ο άσος του Ολυμπιακού.

Χάρη σε ένα γκολ του Ζότα Σίλβα στο 31ο λεπτό, ο Ολυμπιακός πέρασε από το «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» κερδίζοντας με 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, με πολλά νέα πρόσωπα, δεν ενθουσίασε, αλλά έκανε το 2/2 στο πρωτάθλημα.

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν και δύο δοκάρια αλλά είδαν τον Μανώλη Σάλιακα, δημιουργό του γκολ, να αποχωρεί τραυματίας. Από την άλλη, η ομάδα του Γιώργου Αντωνόπουλου είχε τις στιγμές της, ωστόσο δεν κατάφερε να κάνει... σεφτέ στους βαθμούς.

Η πρώτη ευκαιρία ήταν για τους Αρκάδες κι ήρθε στο 7’. Ο Κουρμπέλης έκανε κάθετη πάσα προς τον Μπαρτόλο, εκείνος σούταρε, με τον Ορτέγκα να απομακρύνει. Στο 17’ η σέντρα του Σάλιακα και το άστοχο σουτ του Ρόκα ήταν... προειδοποίηση. Ο Σάλιακας έκανε τη σέντρα και στο 31’, μόνο που αυτή τη φορά ο Σίλβα με κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 0-1.

Ο Έλληνας τερματοφύλακας κράτησε στο ματς την ομάδα του, αποκρούοντας με τα ακροδάχτυλα το ψηλοκρεμαστό πλασέ του Ρόκα στο 44’. Το οριζόντιο δοκάρι ήταν αυτό που έσωσε τον Αστέρα στο ξεκίνημα της επανάληψης. Άτυχος ο Ελ Κααμπί έπειτα από τη σέντρα του Τικνιζιάν. Το σουτ του Ορόσκο στο 53’ ήταν μια πρώτη αντίδραση από τους γηπεδούχους αλλά και πάλι χρειάστηκε να επιστρατεύσει τα αντανακλαστικά του ο Παπαδόπουλος για να σώσει στο τετ-α-τετ με τον Ελ Κααμπί (58’).

Στο 70’ ήταν η σειρά του Αστέρα να φτάσει κοντά στο γκολ, με το σουτ του Μέντες να περνάει δίπλα από το δοκάρι του Ορτέγκα. Την ίδια τύχη είχε και το φάουλ του Γκονζάλες (74’) ενώ οι τελευταίες σημαντικές στιγμές ανήκαν στους «ερυθρόλευκους». Αρχικά ο Ρέτσος δεν μπόρεσε να νικήσει τον Παπαδόπουλο στο 88' ενώ στο 90’+1’ ο Γκονσάλες λίγο έλειψε να συνδυάσει το ντεμπούτο του με γκολ - του το στέρησε το δοκάρι.

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Ο Ολυμπιακός έφτασε στη δεύτερη νίκη του και αυτή με σκορ 1-0, αφήνοντας τον Αστέρα Τρίπολης στο μηδέν (0) μετά από δυο αγωνιστικές.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Παπαδόπουλος, Κώτσιρας (82’ Παπακαννέλος), Λάσκαρης, Σίλβα, Μέντες, Κουρμπέλης, Γκονζάλες, Μπαρτόλο (46’ Πέρεθ), Κέτου (75’ Καλτσάς), Ορόσκο (60’ Κιμπιόκα), Ρικαρντίνιο (75’ Μακέντα).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ): Ορτέγκα, Σάλιακας (64’ Σμαϊλοβιτς), Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν, Έσε, Σιπιόνι (75’ Σα), Ζότα Σίλβα (69’ Μάρτινς), Τσικίνιο, Ρόκα (69’ Γκονσάλες), Ελ Κααμπί (74’ Φρόιλερ).