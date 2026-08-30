Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά».

Σήμερα, Κυριακή 30 Αυγούστου, το εορτολόγιο της Ορθόδοξης Εκκλησίας είναι αφιερωμένο στην Απόδοση της εορτής της Αποτομής της Τιμίας Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή.

Παράλληλα, η Εκκλησία τιμά τη μνήμη σημαντικών Αγίων, μεταξύ των οποίων οι Άγιοι Αλέξανδρος, Ιωάννης και Παύλος, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως, ο Όσιος Φαντίνος ο Θαυματουργός, ο Άγιος Ευλάλιος ο Ιεράρχης, ο Όσιος Φύλαξ και ο Άγιος Φιλωνίδης ο Ιερομάρτυρας.

Ο Άγιος Αλέξανδρος και η πορεία του στην Εκκλησία

Ξεχωριστή θέση στη σημερινή ημέρα έχει ο Άγιος Αλέξανδρος, ο οποίος διετέλεσε επίσκοπος Βυζαντίου για περισσότερες από δύο δεκαετίες, από το 314/317 έως το 337.

Ήταν ο πρώτος εκκλησιαστικός ηγέτης που έφερε τον τίτλο του Αρχιεπισκόπου Νέας Ρώμης και Κωνσταντινουπόλεως, σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη αποκτούσε ολοένα και μεγαλύτερη σημασία ως κέντρο της χριστιανικής ζωής.

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Σύμφωνα με το Συναξάριό του, ο Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Καλαβρία και από νεαρή ηλικία αφιερώθηκε στον Θεό. Ακολούθησε τον μοναχικό βίο και, σύμφωνα με τις παραδόσεις, υπέμεινε ιδιαίτερα σκληρές κακουχίες.

Σε μεγαλύτερη ηλικία περιόδευσε στην Ελλάδα μαζί με τους μαθητές του, Βιτάλιο και Νικηφόρο, συνεχίζοντας το έργο της διάδοσης της χριστιανικής διδασκαλίας.

Οι ιστορικές πηγές της εποχής τον περιγράφουν ως άνθρωπο ενάρετο και βαθιά αφοσιωμένο στην πίστη. Ο Άγιος Αλέξανδρος εκοιμήθη το 337, την ίδια χρονιά με τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α΄.

Μετά τον θάνατό του ανακηρύχθηκε Άγιος και η μνήμη του τιμάται από την Ορθόδοξη Εκκλησία στις 30 Αυγούστου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Αλέξανδρος

Αλέκος

Αλέξης

Αλεξάνδρα

Αλεξία

Αλέκα

Σάντρα

Ευλάλιος

Ευλαλία

Φύλακας

Σε όλους και όλες που γιορτάζουν σήμερα, ευχόμαστε χρόνια πολλά, με υγεία και χαρά!