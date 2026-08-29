Πρόκειται για μία σημαντική ημέρα της χριστιανικής παράδοσης, η οποία χαρακτηρίζεται και ως ημέρα νηστείας.

Ξεχωριστή θέση στο ορθόδοξο εορτολόγιο έχει η 29η Αυγούστου, ημέρα κατά την οποία η Εκκλησία τιμά την Αποτομή της Κεφαλής του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου και Βαπτιστή.

Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θεωρείται ο τελευταίος και σπουδαιότερος από τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Έμεινε γνωστός ως «Πρόδρομος», καθώς προετοίμασε με το κήρυγμα και τη δράση του τον ερχομό του Ιησού Χριστού, ενώ αποκαλείται «Βαπτιστής» επειδή βάπτιζε ανθρώπους στον Ιορδάνη ποταμό και ήταν εκείνος που βάπτισε και τον Χριστό.

Η ζωή και το έργο του Ιωάννη

Ο Ιωάννης εμφανίζεται στη χριστιανική παράδοση ως μια εμβληματική μορφή που συνδέει την Παλαιά με την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη παρουσιάζεται ως προφήτης και αγγελιοφόρος του Θεού, ενώ στην Καινή Διαθήκη ως ο «Πρόδρομος» του Μεσσία.

Σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Λουκά, ήταν γιος του ιερέα Ζαχαρία και της Ελισάβετ, η οποία θεωρείται συγγενής της Θεοτόκου. Η γέννησή του, σύμφωνα με την ευαγγελική αφήγηση, πραγματοποιήθηκε περίπου έξι μήνες πριν από τη γέννηση του Ιησού Χριστού και συνοδεύτηκε από ιδιαίτερα γεγονότα.

Σε ηλικία περίπου 30 ετών, ο Ιωάννης άρχισε το δημόσιο κήρυγμά του στην έρημο της Ιουδαίας, καλώντας τους ανθρώπους σε μετάνοια και αλλαγή τρόπου ζωής.

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Ο Ιωάννης και η βάπτιση του Χριστού

Καθοριστικό γεγονός στη ζωή του ήταν η συνάντησή του με τον Ιησού. Ο Χριστός ζήτησε από τον Ιωάννη να τον βαπτίσει στον Ιορδάνη.

Ο Ιωάννης αρχικά αισθάνθηκε ανάξιος να πραγματοποιήσει τη βάπτιση, θεωρώντας ότι ο ίδιος δεν μπορούσε να βαπτίσει τον Μεσσία. Τελικά, όμως, υπάκουσε και βάπτισε τον Ιησού στα νερά του Ιορδάνη, γεγονός που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές της ευαγγελικής αφήγησης.

Η σύγκρουση με τον Ηρώδη και ο αποκεφαλισμός

Το κήρυγμα του Ιωάννη δεν περιοριζόταν σε γενικές παραινέσεις. Ο ίδιος μιλούσε με ιδιαίτερη αυστηρότητα απέναντι στην ανηθικότητα και δεν δίσταζε να καταγγέλλει δημόσια ακόμη και ισχυρά πρόσωπα.

Ανάμεσα σε εκείνους που βρέθηκαν στο στόχαστρό του ήταν ο Ηρώδης Αντίπας, τετράρχης της Γαλιλαίας και της Περαίας. Ο Ιωάννης τον επέκρινε για τη σχέση του με την Ηρωδιάδα, σύζυγο του αδελφού του, Ηρώδη Φίλιππου.

Η δημόσια καταγγελία προκάλεσε την οργή του Ηρώδη και ο Ιωάννης οδηγήθηκε στη φυλακή. Η Ηρωδιάδα, σύμφωνα με την παράδοση, επιθυμούσε την εξόντωσή του και η ευκαιρία παρουσιάστηκε όταν η κόρη της, η Σαλώμη, χόρεψε μπροστά στον Ηρώδη.

Ως ανταμοιβή, ζήτησε το κεφάλι του Ιωάννη. Το αίτημά της έγινε δεκτό και ο Ιωάννης ο Πρόδρομος αποκεφαλίστηκε. Η Εκκλησία τιμά το γεγονός αυτό στις 29 Αυγούστου.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Την ονομαστική τους εορτή στις 29 Αυγούστου έχουν:

Αρκάδιος

Αρκαδία

Παράλληλα, η ημέρα είναι αφιερωμένη και στην Οσία Θεοδώρα την εξ Αιγίνης, καθώς και στον Άγιο Αρκάδιο τον Θαυματουργό, Επίσκοπο Αρσινόης Κύπρου.

Η 29η Αυγούστου αποτελεί, επομένως, μια ιδιαίτερη ημέρα στο εκκλησιαστικό ημερολόγιο, καθώς συνδέεται με τη μνήμη μιας από τις σημαντικότερες μορφές της χριστιανικής παράδοσης, του Ιωάννη του Προδρόμου.