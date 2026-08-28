Με αρκετή ζέστη θα μας κάνει ποδαρικό ο Σεπτέμβριος, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Το κυριότερο χαρακτηριστικό για τις επόμενες δύο με τρεις ημέρες θα είναι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, η ενίσχυση των βοριάδων προς την πλευρά του Αιγαίου - κυρίως προς το κεντρικό, ανατολικό και νότιο-.

Θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο, τις επόμενες ώρες από τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα, με αποτέλεσμα σε εκείνες τις εκτάσεις να δούμε μπόρες ή και τοπικές καταιγίδες, το μεσημέρι ή το απόγευμα σήμερα. Ταυτόχρονα θα μεταφερνούν πιο ψυχρές αέριες μάζες με αποτέλεσμα να ενισχυθεί η διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο βαρομετρικά συστήματα.

Επομένως οι άνεμοι, τα μελτέμια θα ενισχυθούν τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια, κοντά όμως στο μεσημέρι με το απόγευμα, θα περάσει ένα κύμα αστάθειας προς τη βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Εκεί θα αναπτυχθούν συννεφιές και θα εκδηλωθούν βροχές ακόμη και καταιγίδες. Ίσως βγουν κάποιες μπόρες λόγω της ζέστης και σε βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι αρχίζουν και ενισχύονται προς την πλευρά του Αιγαίου.Πάμε σε ισχυρούς και τοπικά πολύ ισχυρούς βόρειους - βορειοανατολικούς ανέμους, οι οποίοι προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο θα προσεγγίζουν τα επίπεδα θυέλλης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Χρειάζεται προσοχή η σημερινή ημέρα σε ότι αφορά τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τα οποία θα είναι ανεβασμένα προς τα νότια - νοτιοανατολικά θαλάσσια τμήματα της χώρας.

Είμαστε σε κατάσταση συναγερμού προς το νότιο - νοτιοανατολικό Αιγαίο ενώ οι θερμοκρασίες θα είναι επίσης αρκετά ανεβασμένες.

Στο Ιόνιο Πέλαγος οι άνεμοι θα πνέουν με μέτριες εντάσεις.

Μία μικρή πτώση θα σημειώσει ο υδράργυρος σήμερα προς την βορειοανατολική ηπειρωτική χώρα. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυργος θα φθάσει ακόμα και τους 40 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, πολύ καλές οι καιρικές συνθήκες με την ηλιοφάνεια να κυριαρχεί τις επόμενες ώρες στον ουράνιο θόλο. Θα επικρατήσει μελτέμι που θα φθάσει ακόμα και τα 7 μποφόρ. Η ζέστη έντονη στο εσωτερικό του λεκανοπεδίου, θα φθάσουμε ακόμη και τους 37 βαθμούς Κελσίου, κάπως πιο δροσερές οι καταστάσεις προς τα ανατολικά και βόρεια τμήματα του νομού.

Στη Θεσσαλονίκη, αναμένουμε λίγες συννεφιές, όπου κοντά στο απόγευμα υπάρχουν αυξημένες πιθανότητες να εκδηλωθούν μπόρες . Οι άνεμοι θα πνέουν μέτριας έντασης και ο υδράργυρος κοντά στους 35 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

Για τις επόμενες αρκετές ημέρες θα κυριαρχήσει ο συνδυασμός των δυνατών μελτεμιών προς την πλευρά του Αιγαίου. Πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι θα επικρατήσουν από το ύψος της Λήμνου και πιο νότια.

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δείξουμε προς

την περιοχή των Κυκλάδων

το ανατολικό - νοτιοανατολικό Αιγαίο

την περιοχή των της Κρήτης

Μπαίνουμε σε ακραίο επίπεδο κινδύνου για αρκετό διάστημα σε οτι αφορά τις πυρκαγιές, για μεγάλο τμήμα κυρίως της ανατολικής και νότιας χώρας και κυρίως για περιοχές που βρίσκονται προς την πλευρά του Αιγαίου.

Στον αντίποδα προς τη δυτική Ελλάδα, οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν, καθώς θα πνέουν μέτριας έντασης.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Αύριο Σάββατο και την Κυριακή, θα δούμε μια μικρή υποχώρηση της θερμοκρασίας, στα ανατολικά και βόρεια τμήματα της χώρας μας.

Και πάλι ξεχύνoνται πολύ θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής από την Κυριακή.

Επομένως ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με αρκετή ζέστη και θα υποδεχθούμε και τον πρώτο μήνα του φθινοπώρους με αρκετή ζέστη, αρκετή ξηρασία και αυξομειώσεις των μελτεμιών προς την πλευρά του Αιγαίου.

Ανοίγεται μπροστά μας ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή για το θέμα των πυρκαγιών.

Θα δούμε και πάλι τη θερμοκρασία, Δευτέρα και Τρίτη, να ανεβαίνει προς τη δυτική και βόρεια Ελλάδα, κοντά στους 40 βαθμούς Κελσίου και στα υπόλοιοπα γεωγραφικά διαμερίσματα κοντά στους 38 βαθμούς Κελσίου.

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