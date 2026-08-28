Οι παρεμβάσεις που εξετάζονται ενόψει ΔΕΘ.

Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων για το 2027 μπαίνουν οι διατακτικές σίτισης και οι ασφαλιστικές εισφορές, με στόχο την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων και τη μείωση του κόστους εργασίας. Οι δύο παρεμβάσεις εξετάζονται παράλληλα με τη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Έτσι το πακέτο των παρεμβάσεων για το 2027 διαμορφώνεται σε τέσσερις βασικούς άξονες: υψηλότερη αξία στις διατακτικές σίτισης, χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές, νέα αύξηση του κατώτατου μισθού και μεγαλύτερη κάλυψη από συλλογικές συμβάσεις.

Πρώτη στο τραπέζι βρίσκεται η αύξηση της αξίας των διατακτικών σίτισης από τα 6 στα 10 ευρώ την ημέρα. Η αλλαγή εξετάζεται μαζί με αντίστοιχη προσαρμογή του ορίου απαλλαγής από ασφαλιστικές εισφορές, ώστε η αύξηση να μεταφράζεται σε πραγματικό όφελος για τους εργαζομένους.

Το μέτρο εκτιμάται ότι μπορεί να αφορά περίπου 800.000 εργαζομένους. Η αύξηση της αξίας των διατακτικών δεν αποτελεί αύξηση του βασικού μισθού, μπορεί όμως να ενισχύσει το διαθέσιμο εισόδημα, καθώς αυξάνει το ποσό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη καθημερινών αναγκών διατροφής.

Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου 2027 προβλέπεται νέα μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα. Η παρέμβαση εντάσσεται στη σταδιακή αποκλιμάκωση του μη μισθολογικού κόστους και έχει ως στόχο να περιορίσει το κόστος εργασίας για τις επιχειρήσεις.

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Το οικονομικό επιτελείο εξετάζει, ωστόσο, εάν υπάρχει δημοσιονομικός χώρος για μεγαλύτερη παρέμβαση. Το συνολικό όφελος από τη μείωση των εισφορών θα μπορούσε να φτάσει τη μία ποσοστιαία μονάδα, με την επιπλέον μισή μονάδα να αφορά τις εισφορές των εργαζομένων.

Οι καθαρές αποδοχές

Σε αυτή την περίπτωση, η επίδραση θα είναι άμεση στις καθαρές αποδοχές. Για εργαζόμενο με μεικτό μισθό 1.500 ευρώ, μείωση των εργατικών εισφορών κατά 0,5 ποσοστιαία μονάδα σημαίνει περίπου 7,50 ευρώ επιπλέον καθαρά τον μήνα, πριν από την επίδραση τυχόν άλλων φορολογικών αλλαγών. Σε ετήσια βάση, το όφελος ανέρχεται περίπου στα 90 ευρώ.

Υπάρχει, ωστόσο, και το πιο περιορισμένο σενάριο. Να εφαρμοστεί δηλαδή μόνο η ήδη προβλεπόμενη μείωση κατά 0,5 μονάδα και αυτή να αφορά την εργοδοτική πλευρά. Σε μια τέτοια περίπτωση το άμεσο όφελος για τον εργαζόμενο θα αναζητηθεί κυρίως μέσω της νέας αύξησης του κατώτατου μισθού.

Το επόμενο βήμα αφορά τον κατώτατο μισθό. Από τα 920 ευρώ που ισχύουν σήμερα, αναμένεται νέα αύξηση την άνοιξη του 2027. Το σενάριο που βρίσκεται στο τραπέζι προβλέπει αύξηση άνω των 30 ευρώ, ώστε ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 950 ευρώ.

Η νέα αύξηση θα επηρεάσει άμεσα τους εργαζομένους που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό, αλλά και μέρος των υψηλότερων μισθολογικών κλιμακίων. Σε αρκετές επιχειρήσεις, οι αμοιβές συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με το ύψος του κατώτατου μισθού, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες μισθολογικές αναπροσαρμογές.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσουν και οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η διεύρυνση της κάλυψης των εργαζομένων από κλαδικές συμβάσεις αποτελεί βασικό εργαλείο για αυξήσεις μισθών πέραν του κατώτατου ορίου. Μέσω των συλλογικών διαπραγματεύσεων μπορούν να συμφωνηθούν υψηλότερες αμοιβές και πρόσθετοι όροι εργασίας, ανάλογα με τα δεδομένα κάθε κλάδου.

Ο στόχος είναι οι αυξήσεις να διαχέονται σε μεγαλύτερο τμήμα της μισθωτής εργασίας και να μην εξαντλούνται στην ετήσια αναπροσαρμογή του νομοθετημένου κατώτατου μισθού.