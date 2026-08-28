H Δυτική Αττική αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην ποσοστιαία αύξηση των καταθέσεων.

Περισσότερα χρήματα βρίσκονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς επιχειρήσεων και νοικοκυριών σε σχέση με έναν χρόνο πριν, παρότι ο συνολικός αριθμός των λογαριασμών έχει μειωθεί. Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία είναι χαρακτηριστική: μέσα σε δώδεκα μήνες προστέθηκαν στις καταθέσεις 19,1 δισ. ευρώ, την ώρα που από το τραπεζικό σύστημα «χάθηκαν» σχεδόν 300.000 λογαριασμοί.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά μέσο όρο, αντιστοιχούν πλέον περισσότερα χρήματα σε κάθε λογαριασμό. Τον Ιούνιο του 2026 το μέσο υπόλοιπο διαμορφώθηκε σε περίπου 6.270 ευρώ ανά λογαριασμό, από 5.688 ευρώ τον Ιούνιο του 2025. Η διαφορά φτάνει τα 582 ευρώ, που αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 10,2% μέσα σε έναν χρόνο. Πρόκειται, βέβαια, για έναν αριθμητικό μέσο όρο και όχι για το ποσό που διαθέτει ο «μέσος» καταθέτης, καθώς τα χρήματα δεν είναι ισόποσα κατανεμημένα μεταξύ των λογαριασμών.

H Δυτική Αττική πρωταθλήτρια στην ποσοστιαία αύξηση των καταθέσεων

Σύμφωνα με επεξεργασμένα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η Δυτική Αττική αναδεικνύεται πρωταθλήτρια στην ποσοστιαία αύξηση των καταθέσεων. Τα υπόλοιπα στην περιοχή αυξήθηκαν κατά περίπου 15% μέσα σε έναν χρόνο, φτάνοντας τα 2,813 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2026, από 2,447 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Με άλλα λόγια, μέσα σε δώδεκα μήνες προστέθηκαν 366 εκατ. ευρώ. Η Δυτική Αττική ξεχωρίζει και για έναν ακόμη λόγο: σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση, ο αριθμός των λογαριασμών αυξήθηκε οριακά, από 511.858 σε 512.989.

Αν όμως η σύγκριση γίνει όχι με βάση το ποσοστό, αλλά με βάση τα επιπλέον ευρώ που μπήκαν στους λογαριασμούς, τότε η Αθήνα βρίσκεται με διαφορά στην πρώτη θέση. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αθηνών τα υπόλοιπα εκτινάχθηκαν από 93,136 δισ. ευρώ σε 106,136 δισ. ευρώ. Πρόκειται για αύξηση 13 δισ. ευρώ ή σχεδόν 14% σε έναν χρόνο. Και εδώ εμφανίζεται το ίδιο παράδοξο: περισσότερα χρήματα, αλλά λιγότεροι λογαριασμοί, καθώς ο αριθμός τους υποχώρησε από 11.232.398 σε 11.203.392.

Ανοδική ήταν η πορεία και στον Πειραιά, όπου οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 777 εκατ. ευρώ, από 9,387 δισ. σε 10,164 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο περίπου 8,3%. Συνολικά, η Αττική εξακολουθεί να κυριαρχεί στον χάρτη των καταθέσεων, καθώς τα υπόλοιπα έφτασαν τα 127,375 δισ. ευρώ, από 113,196 δισ. ευρώ έναν χρόνο νωρίτερα. Η αύξηση ξεπερνά τα 14 δισ. Ευρώ.

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Η άνοδος δεν περιορίζεται, πάντως, στην Αττική. Στη Ροδόπη τα υπόλοιπα αυξήθηκαν από 909 εκατ. σε 979 εκατ. ευρώ και στη Μαγνησία από 2,422 δισ. σε 2,603 δισ. ευρώ. Στην Κρήτη οι καταθέσεις ξεπέρασαν πλέον τα 10 δισ. ευρώ, φτάνοντας τα 10,174 δισ. από 9,535 δισ. ευρώ τον Ιούνιο του 2025.

Οι περιοχές με περιορισμένη αύξηση

Ενδιαφέρον έχει και η άλλη άκρη της κατάταξης. Μείωση των υπολοίπων δεν καταγράφεται σε καμία από τις περιοχές του πίνακα. Υπάρχουν, όμως, περιοχές όπου η αύξηση ήταν σχεδόν μηδενική. Χαρακτηριστικότερη είναι η Ανατολική Αττική, όπου τα υπόλοιπα αυξήθηκαν μόλις κατά 36 εκατ. ευρώ, από 8,226 δισ. σε 8,262 δισ. ευρώ, δηλαδή περίπου 0,4%. Στη Λακωνία η αύξηση ήταν επίσης περιορισμένη, από 1,192 δισ. σε 1,202 δισ. ευρώ.

Η μεγαλύτερη αλλαγή εικόνας έρχεται όταν από τα ποσά περάσει κανείς στον αριθμό των λογαριασμών. Σε ολόκληρη τη χώρα οι λογαριασμοί μειώθηκαν κατά 297.778, από 35.953.691 σε 35.655.913. Την ίδια ακριβώς περίοδο, τα συνολικά υπόλοιπα αυξήθηκαν από 204,492 δισ. σε 223,565 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 19,073 δισ. ευρώ ή 9,3%.

Τις μεγαλύτερες απώλειες σε απόλυτους αριθμούς καταγράφει η Κεντρική Μακεδονία, με 57.223 λιγότερους λογαριασμούς, και ακολουθεί πολύ κοντά η Αττική, με μείωση κατά 56.886. Σε ποσοστιαία βάση, η μεγαλύτερη υποχώρηση μεταξύ των Περιφερειών εμφανίζεται στη Στερεά Ελλάδα, όπου οι λογαριασμοί μειώθηκαν περίπου κατά 2%.

Υπάρχει, ωστόσο, μία εξαίρεση. Στο Νότιο Αιγαίο ο αριθμός των λογαριασμών αυξήθηκε από 1.298.699 σε 1.300.327. Η άνοδος οφείλεται στις Κυκλάδες, όπου οι λογαριασμοί έφτασαν τους 503.598, από 500.686 έναν χρόνο νωρίτερα, αντισταθμίζοντας τη μικρή μείωση στα Δωδεκάνησα.