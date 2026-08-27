Ο πρώην δήμαρχος εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση και δήλωσε πως θα προβεί σε «αποκαλύψεις» μέσω ανοικτής επιστολής προς τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Με τελεσίδικη απόφαση, το Ελεγκτικό Συνέδριο καλεί τον πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης Βασίλη Παπαγεωργόπουλο να καταβάλει στο δημόσιο ταμείο το ποσό των 8,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η υπόθεση αφορά το σκάνδαλο της καταλήστευσης του ταμείου στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που είχε συμβεί πριν από περίπου 20 χρόνια και είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Η απόφαση που ελήφθη από την Α’ Ελάσσονα Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου, απέρριψε την αίτηση αναίρεσης που είχε καταθέσει ο πρώην δήμαρχος και επικύρωσε τη δημοσιονομική ευθύνη του για την τρύπα στα ταμεία του δήμου το 2006 ύψους 8.218.152,22 ευρώ .

Ο ίδιος ο Β. Παπαγεωργόπουλος εξέφρασε τη δυσφορία του για την απόφαση, την οποία χαρακτήρισε «αναμενόμενη». Μάλιστα, δήλωσε πως θα προβεί σε «αποκαλύψεις» μέσω ανοικτής επιστολής προς τον πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου.

Ακολουθεί η δήλωση του Β. Παπαγεωργόπουλου:

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«Από τα sites πληροφορήθηκα σήμερα, 26 Αυγούστου, την “αναμενόμενη” απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, για το θέμα των κατά γελοίο τρόπο (μη πληρωμή των… Ασφαλιστικών Ταμείων!) των υπεξαιρέσεων στον Δήμο Θεσσαλονίκης, που όπως παραδέχθηκε το Δικαστήριο είχαν ξεκινήσει πολύ πριν ορκισθώ Δήμαρχος Θεσσαλονίκης! “Αναμενόμενη”, γιατί στηρίζεται στην τελείως λανθασμένη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, όπως έχω αναλύσει πολλές φορές και όπως θα αποκαλύψω σε ανοικτή επιστολή που ετοιμάζω προς τον κ. Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Αρείου Πάγου! Τέλος να προσθέσω ότι την τελείως λανθασμένη απόφαση της Ελληνικής Δικαιοσύνης, την παραδέχθηκε και η Ελληνική Κυβέρνηση στην επιστολή που έστειλε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων!».