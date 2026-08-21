Οι κρατικές δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 1,8 δισ. λίρες τον Ιούλιο, με το έλλειμμα να είναι αυξημένο κατά περίπου 700 εκατ. λίρες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Εκτός από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η πορεία των δημοσίων οικονομικών και το υψηλό χρέος εξακολουθούν να βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αγορών, προβληματισμό προκαλεί πλέον και η εικόνα στη Βρετανία. Τα τελευταία στοιχεία για τον Ιούλιο ανέδειξαν τις αυξανόμενες πιέσεις στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς, παρά τα έσοδα-ρεκόρ από τον φόρο εισοδήματος, η χώρα κατέγραψε έλλειμμα-έκπληξη ύψους 1,8 δισ. λιρών.

Έλλειμμα παρά τα αυξημένα έσοδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ONS), οι κρατικές δαπάνες ξεπέρασαν τα έσοδα κατά 1,8 δισ. λίρες τον Ιούλιο, με το έλλειμμα να είναι αυξημένο κατά περίπου 700 εκατ. λίρες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η εξέλιξη αιφνιδίασε τους οικονομολόγους, αλλά και το Γραφείο Ευθύνης Προϋπολογισμού (OBR), καθώς οι εκτιμήσεις έκαναν λόγο για ουσιαστικά ισοσκελισμένο προϋπολογισμό.

Έσοδα-ρεκόρ από τον φόρο εισοδήματος

Η αρνητική έκπληξη αποκτά μεγαλύτερη σημασία επειδή ο Ιούλιος παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους ισχυρότερους μήνες του έτους για τα φορολογικά έσοδα.

Οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος ανήλθαν στα 17,1 δισ. λίρες, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο για μήνα Ιούλιο από τότε που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Συνολικά, τα κρατικά έσοδα αυξήθηκαν στα 104,3 δισ. λίρες, σχεδόν 5 δισ. περισσότερα σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα.

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Ωστόσο, η ισχυρή φορολογική επίδοση δεν ήταν αρκετή για να αντισταθμίσει την ακόμη ταχύτερη αύξηση των δαπανών.

Το κόστος του πληθωρισμού και του χρέους

Ο υψηλότερος πληθωρισμός επιβαρύνει το κόστος των κοινωνικών παροχών, των μισθών και των κρατικών προμηθειών, ενώ αυξημένο παραμένει και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους.

Οι συνολικές δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων των καθαρών επενδύσεων, διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο στα 110,7 δισ. λίρες, από 105 δισ. λίρες έναν χρόνο νωρίτερα.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο πιεστική σε επίπεδο οικονομικού έτους. Κατά τους πρώτους τέσσερις μήνες, ο κρατικός δανεισμός έφθασε τα 56,7 δισ. λίρες, υπερβαίνοντας κατά 2,3 δισ. λίρες την πρόβλεψη του δημοσιονομικού επόπτη.

Την ίδια στιγμή, το συνολικό δημόσιο χρέος διαμορφώθηκε στο 94,1% του ΑΕΠ, κινούμενο σε επίπεδα που είχαν να καταγραφούν από τις αρχές της δεκαετίας του 1960.

Στενεύουν τα δημοσιονομικά περιθώρια

Τα στοιχεία στενεύουν περαιτέρω τα δημοσιονομικά περιθώρια της βρετανικής κυβέρνησης ενόψει της κατάρτισης του κρίσιμου φθινοπωρινού προϋπολογισμού.

Η κυβέρνηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στις πολιτικές της δεσμεύσεις, στην ανάγκη χρηματοδότησης αυξημένων δαπανών και στη διατήρηση της εμπιστοσύνης των αγορών, σε μια περίοδο κατά την οποία οι αποδόσεις των βρετανικών κρατικών ομολόγων παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Νέα αβεβαιότητα από την ενέργεια

Τέλος, πρόσθετη αβεβαιότητα δημιουργούν οι διεθνείς ενεργειακές αναταράξεις, καθώς η βρετανική οικονομία παραμένει ευάλωτη στις μεταβολές των τιμών της ενέργειας.

Μια παρατεταμένη περίοδος υψηλότερου πληθωρισμού θα μπορούσε να αυξήσει ακόμη περισσότερο τόσο τις κρατικές δαπάνες όσο και το κόστος εξυπηρέτησης του χρέους, περιορίζοντας τις επιλογές της κυβέρνησης.