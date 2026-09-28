Το «Ριφιφί» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, ξανά στην κορυφή του Top 20 της MagentaTV.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» επέστρεψε στις πρώτες θέσεις του Top 20 της MagentaTV, συνεχίζοντας την επιτυχημένη πορεία που ξεκίνησε την περασμένη τηλεοπτική σεζόν.

Η σειρά-φαινόμενο σε παραγωγή MagentaTV είχε κατακτήσει την πρώτη θέση σε τηλεθέαση ανάμεσα σε όλες τις σειρές και τις ταινίες που έχει φιλοξενήσει ποτέ η συνδρομητική τηλεόραση του Ομίλου ΟΤΕ, ενώ είχε γίνει και trend στα social media.

Το ενδιαφέρον του κοινού για τη σειρά παραμένει ισχυρό, με την επιστροφή της στην κορυφή των προτιμήσεων στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV να έρχεται λίγες ημέρες μετά την εξαιρετικά επιτυχημένη προβολή των πρώτων τριών επεισοδίων της ελεύθερα για όλους στον Alpha TV. Και τα 6 επεισόδια του «ΡΙΦΙΦΙ» είναι διαθέσιμα στην On Demand υπηρεσία της MagentaTV και σε ανάλυση 4Κ.

Η σειρά, σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο Βασίλη Ρίσβα και Δήμητρας Σακαλή, είναι εμπνευσμένη από τη διαβόητη ληστεία τράπεζας που συγκλόνισε την Αθήνα το 1992.

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Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η παραγωγή της MagentaTV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Στο «ΡΙΦΙΦΙ» πρωταγωνιστούν οι: Ευαγγελία Μουμούρη, Χρήστος Χατζηπαναγιώτης, Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, Πάνος Βλάχος, Προμηθέας Αλειφερόπουλος, Βλαδίμηρος Κυριακίδης και Δήμος Γιγαντάκης. Η σειρά πλαισιώνεται, επίσης, από ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που απαρτίζεται από τους: Αχιλλέα Ζέρβα, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κατερίνα Μάντζιου, Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Κώστα Φιλίππογλου, Ράνια Παπαδάκου, Άννα Μενενάκου, Δημήτρη Γεροδήμο, Γιώργο Χατζή, Έλη Δρίβα, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Δημήτρη Μάριζα, Γεωργία Συφιανού, Γιώργο Κανέλλη, Φρύνη Θετάκη, Φώτη Θωμαΐδη κ.ά.