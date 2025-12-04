Δείτε τους χαρακτήρες της σειράς Ριφιφί.

Ο Σωτήρης Τσαφούλιας μοιράζεται τις σκέψεις του για τη δημιουργία του Ριφιφί, της νέας σειράς που μας μεταφέρει στην Ελλάδα του 1992 και βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα. Ένα σκοτεινό παζλ μυστήριου και έντασης.





Συγκεκριμένα η σειρά είναι μπνευσμένη από τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα. Στο περιβόητο ριφιφί που έγινε τη δεκαετία του ’90 στην Αθήνα, οι ληστές έσκαψαν κάτω από την τράπεζα, αλλά δεν τους έπιασαν ποτέ.





«Γενικά με διεγείρουν οι ιστορίες που ισορροπούν ή αμφιταλατεύονται ανάμεσα στο «πρέπει» και στο «πρέπον» και ανάμεσα στη δικαιοσύνη και στη δικαίωση». Οπότε όποια ιστορία αναδεικνύει αυτό το δίλημμα, μου αρέσει να τη μοιράζομαι κρατώντας ίσες αποστάσεις», λέει ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τη νέα, επερχόμενη σειρά παραγωγής της COSMOTE TV.

«Είναι πολύ πιο εύκολο να δείξεις την Ελλάδα του 1800 ή του 1900, παρά την Αθήνα του 1992 γιατί οι περισσότεροι έχουμε μνήμες από την Αθήνα του '92», εξηγεί ο Σωτήρης Τσαφούλιας για τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετώπισε στο νέο του πρότζεκτ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης





Ωστόσο, ο σκηνοθέτης θέλει από τον θεατή να κρατήσει «την πίστη και το μεράκι που μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει σε έναν στόχο. Τι μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος όταν πιστέψει σε κάτι και το κυνηγήσει χωρίς φόβο».

Στην επίσημη περιγραφή αναφέρεται: «Εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992, το “Ριφιφί”, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση και χιούμορ».

Η νέα σειρά αποτελείται από έξι επεισόδια. Τα γυρίσματα διήρκησαν περίπου τρεις μήνες και πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου στην Αττική. Το σενάριο υπογράφουν οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή.

Το πρώτο επεισόδιο θα κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου (23:00), αποκλειστικά στην COSMOTE TV. Η σειρά θα προβάλλεται κάθε Δευτέρα στις 23:00 αποκλειστικά στο COSMOTE CINEMA 1. Αμέσως μετά την προβολή του στο κανάλι, κάθε νέο επεισόδιο της σειράς θα είναι διαθέσιμο On Demand, σε 4Κ ανάλυση.

Το καστ

Ο Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά τους συνδέει ένα κοινό στοιχείο. Η απώλεια. Απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και ελευθερίας.



Μια γοητευτική και μυστηριώδης γυναίκα, η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) εισβάλει στη ζωή τους με ένα σκοτεινό κίνητρο και μια πολύ επικίνδυνη πρόταση. Θα τους πείσει να την ακολουθήσουν στο σχέδιό της;

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στον ρόλο του Αντώνη, ο Δήμος Γιγαντάκης στον ρόλο του Αργύρη και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη.

Η σειρά πλαισιώνεται, επίσης, από ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που απαρτίζεται από τους: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Βασίλη Ρίσβα, Κατερίνα Μάντζιου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κώστα Φιλίππογλου, Δημήτρη Γεροδήμο, Άννα Μενενάκου, Έλη Δρίβα, Ράνια Παπαδάκου κ.ά.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Συντελεστές:



Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή, Σωτήρης Τσαφούλιας

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Reglis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος