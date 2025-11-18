To «Ριφιφί», η νέα σειρά της Cosmote TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, θα αποτελείται από 6 επεισόδια.

Η Cosmote TV εχει δώσει στη δημοσιότητα νέα teaser τρέιλερ για την πολυαναμενόμενη νέα σειρά «Ριφιφί», σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, έρχεται.



Η ιστορία είναι εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα και συγκεκριμένα από το «ριφιφί του αιώνα», μία από τις πιο γνωστές ληστείες που έχουν γίνει σε όλη την Ευρώπη. Στο περιβόητο ριφιφί που έγινε τη δεκαετία του ’90 στην Αθήνα, οι ληστές έσκαψαν κάτω από την τράπεζα, αλλά δεν τους έπιασαν ποτέ.



Στην επίσημη περιγραφή αναφέρεται: «Εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992, το “Ριφιφί”, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια, συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση και χιούμορ».



Τα γυρίσματα της νέας σειράς διήρκησαν περίπου τρεις μήνες και πραγματοποιήθηκαν εξολοκλήρου στην Αττική. Το σενάριο υπογράφουν οι Βασίλης Ρίσβας και Δήμητρα Σακαλή.



Όπως έγινε γνωστό κατά την ειδική προβολή επεισοδίων της σειράς στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το «Ριφιφί» θα περιλαμβάνει έξι επεισόδια και θα κυκλοφορήσει στα μέσα Δεκεμβρίου αποκλειστικά στην Cosmote TV.

Η υπόθεση

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι εμπνευσμένο από την περιβόητη ληστεία σε τράπεζα της Αθήνας το 1992. Ποιοι το έκαναν και γιατί; Οι Αρχές μίλησαν για οργανωμένο έγκλημα, τρομοκρατικές οργανώσεις και ιδιαίτερα μορφωμένους και αδίστακτους δράστες. Ήταν, όμως, πράγματι έτσι; Με τη δύναμη της μυθοπλασίας, η νέα παραγωγή της COSMOTE TV συνδυάζει τη μεγαλύτερη ληστεία που έγινε ποτέ στην Ελλάδα με μια αληθινή ιστορία ανθρώπινης τραγωδίας, δημιουργώντας μια ανθρωποκεντρική σειρά, γεμάτη συγκίνηση κι έντονα στοιχεία χιούμορ.

Το καστ

Ο Νίκος (Βασίλης Χαραλαμπόπουλος), ο Βάκης (Πάνος Βλάχος) και ο Μιχάλης (Προμηθέας Αλειφερόπουλος) δεν γνωρίζονται μεταξύ τους, αλλά τους συνδέει ένα κοινό στοιχείο. Η απώλεια. Απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού και ελευθερίας.



Μια γοητευτική και μυστηριώδης γυναίκα, η Όλγα (Ευαγγελία Μουμούρη) εισβάλει στη ζωή τους με ένα σκοτεινό κίνητρο και μια πολύ επικίνδυνη πρόταση. Θα τους πείσει να την ακολουθήσουν στο σχέδιό της;

Το πρωταγωνιστικό καστ συμπληρώνουν ο Βλαδίμηρος Κυριακίδης στον ρόλο του Αντώνη, ο Δήμος Γιγαντάκης στον ρόλο του Αργύρη και ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης στον ρόλο του Μανώλη.

Η σειρά πλαισιώνεται, επίσης, από ένα καταξιωμένο καστ Ελλήνων ηθοποιών, που απαρτίζεται από τους: Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, Δημήτρη Μαυρόπουλο, Βασίλη Ρίσβα, Κατερίνα Μάντζιου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Κώστα Φιλίππογλου, Δημήτρη Γεροδήμο, Άννα Μενενάκου, Έλη Δρίβα, Ράνια Παπαδάκου κ.ά.

Το «ΡΙΦΙΦΙ» είναι μια παραγωγή της COSMOTE TV, ενώ την εκτέλεση παραγωγής έχει αναλάβει η Tanweer Productions.

Συντελεστές:



Παραγωγή: COSMOTE TV

Εκτέλεση Παραγωγής: Tanweer Productions

Σενάριο: Βασίλης Ρίσβας, Δήμητρα Σακαλή, Σωτήρης Τσαφούλιας

Σκηνοθεσία: Σωτήρης Τσαφούλιας

Παραγωγός: Διονύσης Σαμιώτης

Executive producers: Δημήτρης Μιχαλάκης, Φαίη Τσιτσιπή

Δ/ντης Φωτογραφίας: Claudio Bolivar

Production Designer: Μιχάλης Σαμιώτης

Μουσική: Ted Reglis

Μοντάζ: Γιώργος Γεωργόπουλος

Ενδυματολόγος: Άγις Παναγιώτου

Art Director: Μυρτώ Δασκαρόλη

Line Producer: Πάνος Πετρόπουλος