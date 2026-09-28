Το «Σόι σου», επιστρέφει απόψε με διπλό επεισόδιο στις 20:00.

«Το σόι σου», διπλό, απολαυστικό επεισόδιο απόψε στις 20:00.

Ένα μικρό σκυλάκι και ένας τυρέμπορας είναι ικανά για να αναστατώσουν τους Χαμπέους και τους Τριαντάφυλλους.

«Άρτσι… μπούρτσι»

Η Μπέλα ανακοινώνει πως «θα γίνει μάνα», παγώνοντας τους πάντες μέχρι να αποκαλυφθεί ότι μιλά για σκύλο! Ο Άρτσι, ένα ντάσχουντ από τα χέρια της θρυλικής εχθρού του Χαμπέα, Φιλιώς Βαζούρα (Ανθή Σαββάκη), μπαίνει στο σπίτι και τους αναστατώνει όλους. Ο Χαμπέας ορκίζεται πως δεν θα τον δεχτεί ποτέ, αλλά σύντομα τον φωνάζει Βρασίδα και τον ταΐζει λιχουδιές στον καναπέ.

Όταν ο Άρτσι εξαφανίζεται, οι Χαμπέοι στήνουν επιχείρηση διάσωσης, ενώ η Φιλιώ απειλεί θεούς, ανθρώπους και χασάπηδες. Θα βρεθεί ο τετράποδος σταρ; Και τελικά ποιος κυβερνά αυτό το σπίτι; Ο Χαμπέας ή ο σκύλος;

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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«Το Σόι Σου»: «Τα σιγανά ποταμάκια»

Η Φωτούλα (Δήμητρα Στογιάννη) καταφθάνει στους Ζουζουνέλς και τους εξομολογείται το φλερτ που έχει με έναν τυρέμπορα, τον οποίο η Αντωνία γνωρίζει από παλιά, ή έτσι νομίζει. Ωστόσο, επειδή εκείνος έχει παιδί, και γονείς παλαιών αρχών, η Φωτούλα θέλει ν’ αποδείξει πως θα ‘ναι άξια μητέρα, νύφη και νοικοκυρά. Γι’ αυτό ζητάει να κάνει «πρόβα», με το Σπυράκο, την Αλεξάνδρα και όποιο νοικοκυριό βρει εύκαιρο! Τα αποτελέσματα σαφώς τραγελαφικά.

Εν τω μεταξύ η Χαρά υποπτεύεται πως μια στρατιωτικός γυροφέρνει το Νάσο. Πώς θα πάει τελικά το ραντεβού της Φωτούλας με τον τυρέμπορα; Μήπως ο «παραδοσιακός» αυτός τύπος δεν είναι αυτός που η Αντωνία κατάλαβε, αλλά πρόκειται για συνωνυμία;

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