«ΡΙΦΙΦΙ»: Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 22:00 -Τελευταία επεισόδια!

Τα τελευταία επεισόδια του «ΡΙΦΙΦΙ» έρχονται αυτή την εβδομάδα.

Δεκέμβρης 1992. Έξι άντρες και μία γυναίκα. Μια ομάδα από ετερόκλητες προσωπικότητες που τις ενώνει η απώλεια. Η απώλεια αγαπημένων προσώπων, περιουσίας, αξιοπρέπειας, αυτοσεβασμού, ελευθερίας… Άνθρωποι που συνθλίβονται καθημερινά κάτω από ένα αδίστακτο οικονομικό - πολιτικό σύστημα που έχει κατατάξει τη ζωή ως μηδενική μετρήσιμη μονάδα στο χρηματιστήριο αξιών.

Μια ομάδα που οργανώνει και βάζει σε εφαρμογή ένα παράτολμο σχέδιο που φαντάζει απίθανο να πετύχει. Που όμως έμελλε να μείνει στην ιστορία ως «Το ριφιφί του αιώνα».

Κόντρα σε κάθε πιθανότητα καταφέρνουν το ακατόρθωτο. Μεταμφιεσμένοι σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ, κατεβαίνουν από φρεάτιο και σκάβοντας τούνελ, ρισκάροντας για πολλές μέρες και νύχτες να συλληφθούν ή και να σκοτωθούν, μπαίνουν στον υπόγειο χώρο θυρίδων τραπέζης και τις παραβιάζουν, δίνοντας ένα γερό χτύπημα στους θεσμούς, κλονίζοντας κυριολεκτικά συθέμελα και το τραπεζικό αλλά και το πολιτικό σύστημα της χώρας.

Όσα θα δούμε στα τελευταία επεισόδια του «ΡΙΦΙΦΙ»

Μη χάσετε τη Δευτέρα στις 22:00 – Επεισόδιο 04

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Η ομάδα εκπαιδεύεται μέρα νύχτα στη μάντρα οικοδομών του Μανώλη. Μαθαίνουν να χειρίζονται κομπρεσέρ, οξυγονοκόλληση, να φορτώνουν βαριά υλικά και μπάζα σε μικρό βαγονέτο και να το σπρώχνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται και «δανείζονται» ένα βανάκι, φόρμες εργασίες και εξοπλισμό από αποθήκη της ΕΤΥΔΑΠ.

Μέχρι που έρχεται η μεγάλη μέρα. Η ομάδα φτάνει με το βανάκι πάνω από το φρεάτιο απέναντι από την τράπεζα και ξεκινάει αμέσως δουλειά μεταμφιεσμένη σε συνεργείο της ΕΤΥΔΑΠ. Με τις υποδείξεις της Όλγας που έχει μελετήσει καλά τα σχέδια της υπόγειας ύδρευσης και του αποχετευτικού, το κομπρεσέρ ξεκινάει να τρυπάει.

Κι ενώ το πράγμα δείχνει να προχωράει χωρίς κάποιο απροσπέλαστο εμπόδιο, τα τοιχώματα υποχωρούν και καταπλακώνουν μέλος της ομάδας.

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Μη χάσετε την Τρίτη στις 22:00 – Επεισόδιο 05

Μετά το ατύχημα που παραλίγο θα ήταν μοιραίο για τον Βάκη, η Όλγα μαζεύει όλη την ομάδα στη μάντρα και τους λέει ότι πρέπει να σταματήσουν. Αναγκάζεται να τους εξομολογηθεί την δική της ιστορία και τον τραγικό τρόπο που έχασε παιδί και άντρα.

Δεν θέλει να χαθεί κι άλλη ζωή εξαιτίας της τράπεζας. Αυτά που λέει όμως αντί να διαλύσουν την ομάδα την συσπειρώνουν. Κανείς δεν δέχεται να σταματήσει. Και το κομπρεσέρ ξαναμπαίνει σε λειτουργία.

Γεννήτρια, υποστυλώματα, ράγες, βαγονέτο όλα όπως τα έχουν σχεδιάσει. Και το τούνελ προχωράει μέχρι που πέφτουν πάνω στην ατσαλένια πλάκα που τους χωρίζει από τον τοίχο των θυρίδων.

Μη χάσετε την Τετάρτη στις 22:00 το συγκλονιστικό φινάλε– Τελευταίο Επεισόδιο (06)

Η ομάδα έχει μπει στον χώρο των θυρίδων και παραβιάζει όσες προλαβαίνει πριν ξημερώσει η Δευτέρα και ανοίξει η τράπεζα.

Ανάμεσα στα τιμαλφή, τα χρήματα και τις ράβδους χρυσού όμως υπάρχουν και έγγραφα που καίνε πολιτικά πρόσωπα σε υψηλές θέσεις. Τα βάζουν όλα σε σάκους και βγαίνουν με τον τρόπο που μπήκαν.

Αποχωρούν από το φρεάτιο αφού φορτώσουν τα πάντα στο βανάκι και καταλήγουν στην μάντρα όπου κρύβουν τη μπάζα για να κάνουν αργότερα τη μοιρασιά.

Συμφωνούν ότι δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις και ότι πρέπει όλα να γίνουν με μεγάλη προσοχή.

Είναι κρίμα να στραβώσει το πράγμα μετά από τόσα που πέρασαν. Οι σειρήνες όμως των περιπολικών που καταφθάνουν έξω από τη μάντρα και η προσταγή από ντουντούκα «όλοι έξω τώρα με τα χέρια ψηλά», τους παγώνει.