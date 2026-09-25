Η χθεσινή αντιπαράθεση του Γιώργου Λιάγκα με τη Νόρα Καούρη, δεν πέρασε απαρατήρητη από την ομάδα του «Χαμογέλα και πάλι». Η απάντηση της Χρηστίδου στον Λιάγκα.

Μία έντονη αντιπαράθεση σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 24 Σεπτεμβρίου στον αέρα της εκπομπή το «Πρωινό», με πρωταγωνιστές τον Γιώργο Λιάγκα και τη νέα συνεργάτιδά του, Νόρα Καούρη.

Αφορμή στάθηκε η τοποθέτηση του παρουσιαστή αναφορικά με τις δηλώσεις του Στάθη Σχίζα για τον Στάθη Φλώρο, με την Καούρη, να εκφράζει την προσωπική της άποψη, και τον Λιάγκα να κάνει λόγο για «διαστρέβλωση της αλήθειας».

Η ένταση δεν πέρασε απαρατήρητη από την ομάδα του «Χαμογέλα και Πάλι», καθώς το πρωί της Παρασκευής 25 Σεπτεμβρίου, η Σίσσυ Χρηστίδου με τους συνεργάτες της αναφέρθηκαν στο ζήτημα και την τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα.

Η απάντηση του Παύλου Σταματόπουλου και του Νίκου Συρίγου στον Γιώργο Λιάγκα

Αρχικά, ο Παύλος Σταματόπουλος θέλησε να υπενθυμίσει στους συνεργάτες του αλλά και στο τηλεοπτικό κοινό τον τρόπο με τον οποίο το «Χαμογέλα και πάλι» αντιμετωπίζει τον ανταγωνισμό:

«Αυτό που λέει είναι εξαιρετικά σοβαρό γιατί η διαστρέβλωση της αλήθειας δεν είναι για να το πάρουμε για πλάκα. Δεν ξέρω γιατί το είπε και με ποιον τρόπο. Δεν είναι αστείο πάντως. Νόμιζα ότι υπήρχε ένας άτυπος κανόνας να μην σχολιάζουμε τους απέναντι».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από την άλλη πλευρά, ο Νίκος Συρίγος θέλησε να εκφράσει την προσωπική του άποψη εστιάζοντας κατά κύριο λόγο στην τοποθέτηση του Γιώργου Λιάγκα περί «διαστρέβλωση της αλήθειας».

Όπως εξήγησε αρχικά, όταν η εκπομπή μετακινήθηκε στην πρωινή ζώνη του σταθμού υπήρξε οδηγία ώστε να μην ασχοληθούν με τις απέναντι εκπομπές:

«Όταν ξεκινήσαμε να έρθουμε στο καθημερινό, μου είπατε ότι δε πρέπει να ασχολούμαστε με τους απέναντι γιατί είναι θέμα δεοντολογίας, και το σεβάστηκα. Ακούω βέβαια τους απέναντι να ασχολούνται μαζί μας. Δεν είναι βέβαια η πρώτη φορά, υπάρχει κι άλλο κρούσμα. Θέλω να πω όμως κάτι στον κύριο Λιάγκα».

Και συνέχισε: «Αυτός που έχει κάνει τρέιλερ την κοροϊδία των τηλεθεατών και των συνεργατών του, δε μπορεί να μιλάει για διαστρέβλωση της αλήθειας. Κορόιδευε τους τηλεθεατές και τους συνεργάτες του ότι θα πάει να γίνει ψαράς στην Τήνο, ενώ είχε ήδη συμφωνήσει με τον ΑΝΤ1. Το έκανε τρέιλερ, και αυτό δείχνει την αμετροέπεια και το θράσος κάποιων ανθρώπων, και μιλάει για εμάς και διαστρέβλωση της αλήθειας».

«Επειδή δεν είμαστε χρυσόψαρα, και επειδή δε προσγειωθήκαμε σήμερα, Παρασκευή, σε αυτή τη χώρα, γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, και εγώ θα έλεγα να είναι η τελευταία φορά που ασχολείται μαζί μας με αυτόν τον τρόπο. Αυτό του προτείνω…».

Η Σίσσυ Χρηστίδου απαντά στον Γιώργο Λιάγκα

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τη σειρά της, αναφέρθηκε τόσο στο συμβάν, όσο και στην πρώην συνεργάτιδά της, Νόρα Καούρη.

Η παρουσιάστρια του Mega, έκανε σαφές ότι θεωρεί ιδιαίτερα σοβαρή την αναφορά περί «διαστρέβλωση της αλήθειας» και καλεί τον Γιώργο Λιάγκα να παρουσιάσει τις σχετικές αποδείξεις:

«Επειδή όντως, εγώ θα συμφωνήσω με τον Παύλο, δεν έχει πλάκα, δηλαδή είναι πολύ σοβαρό αυτό που ειπώθηκε, θα τον καλέσω να φέρει αποδείξεις που αφορούν αυτή την εκπομπή και τη διαστρέβλωση της αλήθειας, γιατί αυτό είναι κάτι που ποτέ δεν έχουμε κάνει… Θα παραδεχτώ ότι δεν είμαστε και τόσο καλοί πωλητές… Αν έχουμε ένα θέμα που είναι όντως αποκλειστικό, θα το πούμε… Δεν θα πάρουμε όμως το τίποτα να το κάνουμε κάτι. Δεν είμαστε καθόλου καλοί σε αυτό. Δεν θέλω να σταθώ άλλο στον Γιώργο. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό (σ.σ να ασχολούμαστε με τις απέναντι εκπομπές), αν και στον Γιώργο πιστεύω ότι λείπει γι’ αυτό το έκανε αυτό..».

{https://www.instagram.com/p/DdoQLUhCFdC/?img_index=1}

Αναφερόμενη στην Νόρα Καούρη, η Σίσσυ Χρηστίδου δήλωσε: «Θα σταθώ στο Νοράκι. Εγώ στενοχωρήθηκα για τη Νόρα. Δε μου άρεσε ο τρόπος αυτός. Θα συμφωνήσω όμως με αυτό που της είπε ο Γιώργος, ‘καλώς ήρθες σε αυτή την εκπομπή’. Καλώς πήγες λοιπόν σε αυτή την εκπομπή Νόρα μου, αυτή είναι η συνθήκη εκεί και δεν είσαι απέναντι, εδώ δηλαδή, να διαφωνείς με τον παρουσιαστή. Στενοχωρήθηκα που την είδα να έρχεται σε αυτή τη θέση. Θα τη πρότεινα να μιλήσει λίγο με τη Βουλγαράκη, την Καμπούρη, να πάρει καμία συμβουλή, και καλή δύναμη και θα της στείλω ένα μεγάλο φιλί».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlo8xzyoj5cx?integrationId=40599y14juihe6ly}