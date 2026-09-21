Με νέα ομάδα άνοιξε αυλαία σήμερα το πρωινό του Ant1.

Ακόμη μία πρεμιέρα σήμερα στην πρωινή καθημερινή ζώνη. Ο Γιώργος Λιάγκας και «Το Πρωινό», επέστρεψε ανανεωμένος για ακόμη μία χρονιά με γνώριμα αλλά και με νέα πρόσωπα στην ομάδα του.

Ο παρουσιαστής του Ant1, αφού καλημέρισε το τηλεοπτικό κοινό, ανέφερε: «Καλημέρα, καλημέρα. Kάθε χρόνο λέω ότι θα είναι η τελευταία μου σεζόν στην τηλεόραση και κάθε Σεπτε,νρη εδώ είμαστε. Ελπίζω να έχουμε μια χρονιά με περισσότερο χαμόγελο και λιγότερο κακές ειδήσεις. Εμείς εδώ θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφής εξουσία. Είμαι χαρούμενος που είμαι στον ΑΝΤ1, στο Πρωινό, είμαι χαρούμενος που λέμε καλημέρα στη σωστή ώρα που είναι το με 1».

Η φετινή σεζόν βρίσκει το «Πρωινό» ανανεωμένο, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την τηλεοπτική ταυτότητα που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Φέτος ο Γιώργος Λιάγκας πέρα από τους σταθερούς συνεργάτες του - Φωτεινή Πετρογιάννη, Τάσο Τεργιάκη, Όλγα Κηπουρού), έχει και δύο νέα πρόσωπα. Στην ομάδα προστίθενται η Νόρα Καούρη και ο Δημήτρης Ουγγαρέζος, με τον οποίο ο παρουσιαστής έχει συνυπάρξει τηλεοπτικά και στο παρελθόν.

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος μάλιστα έκανε ιδιαίτερη είσοδο με τον παρουσιαστή να αναφέρει: «Από το βριζόμαστε στο διαδίκτυο είπα να έρθεις εδώ να βριζόμαστε κανονικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dlkt00ac9uyx?integrationId=40599y14juihe6ly}