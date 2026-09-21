Εβδομαδιαία πλέον η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!».

Από την πρωινή πλέον ζώνη, καλωσόρισε σήμερα το τηλεοπτικό κοινό η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια και η εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!», μετακόμισε στην καθημερινή πρωινή ζώνη και έτσι θα υποδέχεται τους τηλεθεατές καθημερινά στις 09:40, έχοντας στο πλευρό της τον Παύλο Σταματόπουλου, τον Νίκο Συρίγο, τον Κωνσταντίνο Βασάλο και την Βάλια Χατζηθεοδώρου.

«Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Έχουμε χρόνια να το πούμε αυτό και η αλήθεια είναι ότι δεν πιστεύαμε ότι θα το ξαναπούμε τόσο σύντομα. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ, είναι όλοι οι άνθρωποι που αγαπάμε εδώ, πίσω από τις κάμερες. Θα περιμένουμε σιγά σιγά να σας δείξουμε τι έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Κάποια πράγματα αλλάξανε, τα βασικά όμως, όχι. Είμαστε πιστοί σε αυτά που αγαπάμε. Είμαστε έτοιμοι να περνάμε μαζί σας το κάθε πρωινό», είπε στην έναρξη της εκπομπής η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη, στην εταιρεία παραγωγής, στο κανάλι, στον κύριο Μαρινάκη, όλους σας ευχαριστούμε πολύ. Θα δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό», συμπλήρωσε.

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