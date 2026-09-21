«Είδα ότι διαφημίζει και τη χρήση κάποιων μηχανημάτων που δεν είμαι καθόλου βέβαιος έχει την άδεια να το κάνει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης στον απόηχο της χθεσινής του κόντρας με τη Μαρία Καρυστιανού, προαναγγέλλοντας έλεγχο του ιατρείου της, αλλά και των μηχανημάτων, που όπως ο υπουργός Υγείας είπε, διαφημίζει στο site της.

«Θα βάλω το MedWatch και στη Θεσσαλονίκη. Η κυρία Καρυστιανού έχει άδεια για τη Θεσσαλονίκη, δεν έχει άδεια στην Αθήνα. Μόλις το βάλω στην πλατφόρμα, όλα αυτά που διαφημίζει θα χτυπήσουν στην πλατφόρμα. Δεν το κάνω εγώ αυτό για την κ. Καρυστιανού. Διαφημίζει κβαντική ιατρική, που δεν υπάρχει. Χθες ήρθε εδώ και μας είπε ότι είναι επιστήμη, οι μαγνητικοί τομογράφοι και η κβαντική φυσική. Βεβαίως και υπάρχει κβαντική φυσική και μαγνητικοί τομογράφοι υπάρχουν. Άλλο αυτό και άλλο η κβαντική ιατρική. Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα κβαντικής ιατρικής δεν υπάρχει», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης και συνέχισε:

«Επίσης, είδα στο site, θα το κοιτάξω, ότι διαφημίζει και τη χρήση κάποιων μηχανημάτων που δεν είμαι καθόλου βέβαιος έχει την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει ότι επειδή είναι γνωστή δεν θα ελεγχθεί. Θα ελεγχθεί και αυτή, όπως όλοι οι άλλοι. Όχι εγώ, οι Ιατρικοί Σύλλογοι θα το κάνουν. Το MedWatch τα βρίσκει και στέλνει αυτομάτως στους Ιατρικούς Συλλόγους το mail που λέει ότι ‘αυτοί διαφημίζουν πράγματα που δεν προβλέπει η ιατρική δεοντολογία. Ελέγχονται όλοι, όποιος και να είναι. Και εγώ να είμαι πρέπει να ελεγχθώ. Στο σύστημα δεν υπάρχει ανθρώπινό χέρι. Δεν μπορώ να πω ‘επειδή η Καρυστιανού είναι αρχηγός κόμματος να μην ελεγχθεί’. Θα ελεγχθεί, όχι εκδικητικά».

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