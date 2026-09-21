Γιατί θα πρέπει να ζητάει κάποιος συγγνώμη όταν προτιμά να είναι μόνος;

Λέτε όχι σε μια πρόσκληση, αποφεύγετε μια ομαδική εκδρομή, περνάτε το Σάββατο στο διαμέρισμά σας, και κάποιος σας ρωτάει αν είστε καλά. Λες και να το επιλέξεις τη μοναξιά σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά.

Έχετε σταματήσει να δίνετε εξηγήσεις. Ξέρετε τι χρειάζεστε, και αυτό δεν είναι να βγείτε για φαγητό ή ποτό. Η ψυχολογία λέει ότι αυτό είναι μια νίκη. Οι δυνάμεις που συνοδεύουν την επιλογή σας είναι εύκολο να παραλειφθούν επειδή ακριβώς δεν τις προβάλλετε.

Λειτουργείτε, ωστόσο, από ένα μέρος που οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επισκέπτονται αρκετά συχνά.

1. Είναι πιο δύσκολο να σας μεταπείσουν

Έχετε τη γνώμη σας και δεν είναι τόσο εύκολο να σας την αλλάξουν: Έρευνες για τη μοναξιά και την αυτογνωσία υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που την επιλέγουν τακτικά αναπτύσσουν μια πιο ισχυρή αίσθηση των δικών τους αξιών και προτιμήσεων. Δεν πρόκειται για πείσμα, απλά έχετε διαλέξει όταν κανένας άλλος δεν βρίσκεται στο δωμάτιο.

2. Δεν βαριέστε όπως οι άλλοι άνθρωποι

Ένα άδειο απόγευμα δεν είναι ένα «πρόβλημα» που πρέπει να λύσετε. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιάνουν το τηλέφωνό τους, στέλνουν μήνυμα σε έναν φίλο, βρίσκουν ένα πλάνο. Εσείς μπορείτε να σταθείτε στο κενό. Κοιτάτε το ταβάνι, πιάνετε το βιβλίο σας ή αρχίζετε να μαγειρεύετε χωρίς συνταγή, και οι ώρες περνούν χωρίς να τις κυνηγάτε. Η ικανότητα να μένετε χωρίς ερεθίσματα και να μην νιώθετε άβολα είναι πιο σπάνια από όσο ακούγεται. Σημαίνει ότι το νευρικό σας σύστημα δεν χρειάζεται συνεχή εισαγωγή πληροφοριών για να παραμείνει ρυθμισμένο, και αυτού του είδους η βασική ηρεμία τείνει να εμφανίζεται και στην υπόλοιπη ζωή σας.

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3. Οι φιλίες σας είναι βαθιές επειδή είναι λίγες

Δεν διατηρείτε μια «συλλογή» από ανθρώπους. Κάθε φίλος που έχετε κέρδισε την θέση του στη ζωή σας. Ο χρόνος σας όταν είστε μόνοι είναι πολύτιμος για εσάς, και αυτοί στους οποίους τον αφιερώνετε πρέπει να αξίζουν τον κόπο. Αυτό ακούγεται σκληρό. Στην πράξη, σημαίνει ότι οι φίλοι σας ξέρουν ότι έχουν σημασία. Όταν εμφανίζεστε, αυτό κάτι σημαίνει και μπορούν να το καταλάβουν. Τριακόσιες επαφές διασκορπίζουν την προσοχή· εσείς εστιάζετε τη δική σας σε τέσσερα ή πέντε άτομα, κι αυτό έχει βάρος.

4. Παρατηρείτε τι δεν πάει καλά πριν το πει ο άλλος

Έχετε περάσει περισσότερο χρόνο να παρατηρείτε, από το να δίνετε μια «παράσταση». Στο τραπέζι όπου όλοι μιλάνε, πιάσατε την αλλαγή στο πρόσωπο της φίλης σας πριν προλάβει να πει ότι είναι καλά. Στη δουλειά, παρατηρήσατε τον συνάδελφο που σταμάτησε να συμμετέχει πριν σκεφτεί κανείς να ρωτήσει το γιατί. Η μοναξιά χτίζει ένα είδος παρατηρητικής υπομονής που οι άνθρωποι που βρίσκονται πάντα στο επίκεντρο των πραγμάτων δεν αναπτύσσουν με τον ίδιο τρόπο. Δεν «διαβάζετε» τον χώρο για να προετοιμάσετε την είσοδό σας. Τον διαβάζετε επειδή προσέχετε πριν ακόμα καθίσετε.

5. Είστε ο άνθρωπος που καλούν όταν τα πράγματα ζορίζουν

Δεν διορθώνετε απαραίτητα τα πράγματα· απλά δεν πανικοβάλλεστε. Κουβαλάτε τη δική σας δυσφορία για χρόνια: την κακή διάθεση, την αβεβαιότητα, τις περιόδους που τίποτα δεν φαινόταν ξεκάθαρο. Και ξέρετε κάτι; Βγήκατε από την άλλη πλευρά χωρίς να χρειάζεστε κάποιον να σας καθοδηγεί κάθε λεπτό. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεσπάει μια κρίση, η συναισθηματική πίεση δεν ανεβαίνει επειδή μπήκατε εσείς στο δωμάτιο. Μπορείτε να σηκώσετε το βάρος χωρίς να παρασυρθείτε από τον πανικό, και οι άνθρωποι το παρατηρούν αυτό ακόμα κι αν δεν μπορούν να το ονομάσουν.

6. Ξέρετε πότε πρέπει να «φορτωθείτε» κάτι και πότε όχι

Έχετε αναλύσει αρκετά τις δικές σας αντιδράσεις ώστε να αναγνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στο δικό σας πρόβλημα και στη κακή διάθεση ενός άλλου που ξεσπάει πάνω σας. Ο συνάδελφος που μπήκε εκνευρισμένος. Ο φίλος που είναι παθητικά επιθετικός εδώ και μια εβδομάδα. Η ένταση στο φαγητό που δεν έχει καμία σχέση με εσάς. Έρευνες για τη συναισθηματική ρύθμιση και τη μοναξιά υποδεικνύουν ότι οι άνθρωποι που επιλέγουν τη συνειδητή μοναξιά αναπτύσσουν ισχυρότερους εσωτερικούς μηχανισμούς διαχείρισης και σαφέστερα συναισθηματικά όρια. Δεν απορροφούν τα πάντα γύρω σας· μπορείτε να νιώθετε, χωρίς να το «φορτώνεστε».

7. Δεν χάνετε τον εαυτό σας στις σχέσεις

Είχατε μια γεμάτη ζωή πριν εμφανιστούν. Ξέρατε τι σας άρεσε, πώς γεμίζατε τον χρόνο σας, πώς ήταν τα πρωινά του Σαββάτου σας χωρίς κανέναν άλλον. Αυτό σημαίνει ότι όταν ξεκινάει μια σχέση, φέρνετε σε αυτήν έναν ολοκληρωμένο άνθρωπο αντί να χτίζετε τον εαυτό σας γύρω από τον άλλον. Οι συντροφικές σχέσεις είναι πιο δύσκολες για εκείνους που δεν είχαν μια ισχυρή αίσθηση του εαυτού τους μπαίνοντας σε αυτές. Εσείς αναπτύσσατε αυτή την αίσθηση κάθε φορά που επιλέγατε να είστε μόνοι και ήσασταν εντάξει με αυτό που βρήκατε εκεί.

8. Οι ιδέες σας έχουν χώρο να αναπτυχθούν

Η μοναξιά ενεργοποιεί αυτό που οι ερευνητές ονομάζουν προεπιλεγμένο δίκτυο (default mode network) στον εγκέφαλο. Σύμφωνα με τον Robert Coplan, ψυχολόγο στο Πανεπιστήμιο Carleton και συγγραφέα του The Joy of Solitude, πρόκειται για το σύστημα που ζωντανεύει όταν σταματάτε να λαμβάνετε πληροφορίες και αφήνετε το μυαλό σας να ταξιδέψει. Αυτό το ταξίδι του μυαλού είναι το σημείο όπου οι ιδέες συνδέονται, τα προβλήματα ξεδιαλύνονται και η δημιουργικότητα βρίσκει χώρο να αναπνεύσει. Οι άνθρωποι που περιβάλλονται πάντα από ερεθίσματα σπάνια μένουν με μια σκέψη αρκετά ώστε να δουν πού οδηγεί. Εσείς το κάνετε.Ο περίπατος όπου εμφανίστηκε η απάντηση, το ντους όπου η πρόταση τελικά έβγαλε νόημα, η διαδρομή με το αυτοκίνητο όπου η απόφαση έγινε ξεκάθαρη. Αυτά συνέβησαν επειδή δώσατε χώρο στην ιδέα - και ο χώρος είναι το μόνο πράγμα που δεν προσφέρει η συνεχής κοινωνικοποίηση.

9. Έχετε αυτοπεποίθηση με ή χωρίς κοινό

Μπορείτε να ολοκληρώσετε ένα έργο, να πάρετε μια απόφαση, να βγάλετε μια δύσκολη εβδομάδα και να μη χρειάζεστε κανέναν να το δει να συμβαίνει. Η συνηθισμένη παρόρμηση είναι να πιάσει κανείς το τηλέφωνο για να στείλει μήνυμα ή να ποστάρει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη στιγμή που συμβαίνει κάτι αξιοσημείωτο. Εσείς το αφήνετε να κατασταλάξει. Το ότι το κάνατε ήταν αρκετό. Αυτού του είδους η αυτοπεποίθηση δεν προέρχεται από τον έπαινο. Προέρχεται από το ότι έχετε κάνει τόσα πολλά πράγματα μόνοι σας, ώστε να γνωρίζετε ότι η αξία δεν αλλάζει ανάλογα με το ποιος κοιτάζει. Τη χτίσατε στα παρασκήνια, και κρατάει είτε το δωμάτιο είναι γεμάτο είτε άδειο.

Αυτά δεν είναι βραβεία παρηγοριάς. Αυτές οι δυνάμεις είναι όσα χτίζετε όταν επιλέγετε να βρίσκεστε σε ένα μέρος που οι άλλοι αποφεύγουν.

Η αντοχή στην πίεση, το βάθος των φιλιών σας, η ικανότητα να αντέχετε τη δυσφορία, οι ιδέες που είχαν χώρο να μεγαλώσουν... Όλα προήλθαν από την ίδια πηγή: την προθυμία να είστε μόνοι με τον εαυτό σας και να μην τρέχετε να ξεφύγετε από αυτό που βρήκατε.

Ο κόσμος επιβραβεύει τους ανθρώπους που θέλουν να βρίσκονται γύρω από άλλους. Αν εσείς προτιμάτε να μην είστε, και παρ' όλα αυτά ευδοκιμείτε, αυτή είναι μια δύναμη στην οποία ο υπόλοιπος κόσμος δεν έχει καταφέρει ακόμα να φτάσει.

Πηγή: bolde.com