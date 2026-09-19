Η καθημερινή της ρουτίνα περιλαμβάνει ομαδικά μαθήματα, αλλά και ασκήσεις που κάνει το πρωί και τις οποίες επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες.

Η Susan Young Browne, σε ηλικία 108 ετών, διατηρεί την ανεξαρτησία της στο Ντόβερ του Ντέλαγουερ: συνεχίζει να οδηγεί και να συμμετέχει σε προγράμματα γυμναστικής τρεις φορές την εβδομάδα. Παράλληλα, ανανεώσε την άδεια οδήγησής της έως το 2033, τη χρονιά δηλαδή που θα συμπληρώσει τα 115 της χρόνια. Η ιστορία της έγινε γνωστή σε τοπικό επίπεδο, καθώς συνδυάζει την καθημερινή μετακίνησή της χωρίς βοήθεια με τη σταθερή σωματική δραστηριότητα.

Η καθημερινότητα και η αυτονομία της 108χρονης Susan Young Browne

Στο Modern Maturity Center, η Browne είναι ένα γνώριμο πρόσωπο, με τη σωματική δραστηριότητα να αποτελεί βασικό μέρος της καθημερινότητάς της. «Όταν σηκώνομαι το πρωί, κάνω μια σειρά ασκήσεων που πραγματοποιώ εδώ και 20 χρόνια», ανέφερε σε συνεντεύξεις της.

Η καθημερινή της ρουτίνα περιλαμβάνει ομαδικά μαθήματα, αλλά και ασκήσεις που κάνει το πρωί και τις οποίες επαναλαμβάνει εδώ και δεκαετίες, με στόχο να διατηρεί τη δύναμη και την ισορροπία της.

Στα ομαδικά μαθήματα που πραγματοποιούνται στο κέντρο είναι συχνά η μεγαλύτερη σε ηλικία συμμετέχουσα. Σε μία από τις περιπτώσεις, μάλιστα, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες την χειροκρότησαν και την αποκάλεσαν «το επίκεντρο της προσοχής».

Προκειμένου να διευκολυνθεί η ανεξάρτητη μετακίνησή της, ο δήμος της παραχώρησε ειδική θέση στάθμευσης για οδηγούς ηλικίας άνω των 100 ετών. Η Browne εξακολουθεί να μετακινείται μέσα στην πόλη χωρίς να χρειάζεται τη βοήθεια συγγενών ή φίλων.

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Η ζωή και η επαγγελματική της πορεία

Η Susan Young Browne γεννήθηκε στις 24 Απριλίου 1918 στο Lincoln του Ντέλαγουερ και ήταν το δέκατο από τα δώδεκα παιδιά του George και της Susie Brown. Η οικογένειά της μετακόμισε σε μια φάρμα έκτασης 40 στρεμμάτων, ανάμεσα στις περιοχές Houston και Milford, σε μια εποχή που δεν υπήρχαν ηλεκτρικό ρεύμα και τρεχούμενο νερό. Η Browne φοίτησε σε σχολείο για μαύρους μαθητές, σε μονοθέσια αίθουσα που βρισκόταν περίπου οκτώ χιλιόμετρα μακριά.

Από νεαρή ηλικία είχε αποφασίσει τι ήθελε να κάνει στη ζωή της: να σπουδάσει και να γίνει δασκάλα. Αφού παντρεύτηκε τον James Young και δημιούργησε οικογένεια, χρειάστηκε επτά χρόνια για να ολοκληρώσει τις σπουδές της. Το 1945 απέκτησε πτυχίο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση από το τότε State College for Colored Students, το οποίο σήμερα είναι το Delaware State University.

Η επαγγελματική της πορεία στην εκπαίδευση ξεκίνησε το 1945, όταν εργάστηκε στα Ellendale Elementary School και John Wesley Elementary School, στο Milford. Με την κατάργηση του φυλετικού διαχωρισμού στην εκπαίδευση το 1965, μετακινήθηκε στο Fairview Elementary, όπου παρέμεινε μέχρι τη συνταξιοδότησή της το 1977. Συνολικά, αφιέρωσε σχεδόν τρεις δεκαετίες στη διδασκαλία.

Τα 108α γενέθλιά της γιορτάστηκαν με περισσότερα από 130 άτομα στις 2 Μαΐου, στο Harvest House, την αίθουσα της μεθοδιστικής εκκλησίας Whatcoat στο Ντόβερ. Η δήμαρχος Robin R. Christensen την χαρακτήρισε τη γηραιότερη εν ζωή κάτοικο της πόλης. Οι επίτροποι Terry Pepper και Joanne Masten την τίμησαν χαρακτηρίζοντάς την «ζωντανή γέφυρα ανάμεσα στις γενιές».

Στην εκδήλωση προς τιμήν της παρευρέθηκε επίσης ο κυβερνήτης Matt Meyer μαζί με τον γιο του Levi. Η τελετή επιβεβαίωσε τη σημαντική θέση που έχει η Browne στην τοπική κοινωνία. Η Susan Young Browne έχει ανανεώσει την άδεια οδήγησής της έως το 2033 και εξακολουθεί να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα ανεξαρτησίας.