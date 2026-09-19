Από τις διακριτικές στρώσεις μέχρι τα κοντά κουρέματα με αυστηρές άκρες, οι κομμωτές αποκαλύπτουν τα στιλ που κάνουν τα λεπτά μαλλιά να δείχνουν πιο γεμάτα.

Καθώς μεγαλώνουμε, τα μαλλιά μας όπως είναι φυσιολογικό αλλάζουν. Η πυκνότητά τους μπορεί να μειωθεί, ενώ ο φυσικός κύκλος ανάπτυξης επιβραδύνεται, με αποτέλεσμα να φαίνονται πιο λεπτά και να χάνουν μέρος από τον όγκο και τη ζωντάνια τους.

Τα λεπτά μαλλιά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η τρίχα είναι λεπτή. Ο όρος αφορά κυρίως τη μικρότερη πυκνότητα των τριχών στο κεφάλι και μπορεί να οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες, ορμονικές αλλαγές ή στη φυσιολογική διαδικασία της γήρανσης.

Αν παρατηρείτε απότομη ή ασυνήθιστη τριχόπτωση, είναι σημαντικό να απευθυνθείτε σε γιατρό ή ειδικό σε θέματα τριχόπτωσης, καθώς μπορεί να χρειάζεται διερεύνηση της αιτίας.

Όταν, όμως, πρόκειται για τη φυσιολογική αραίωση και την απώλεια όγκου, το σωστό κούρεμα μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Με τις κατάλληλες γραμμές, τις στρατηγικά τοποθετημένες στρώσεις και το σωστό styling, τα μαλλιά μπορούν να δείχνουν οπτικά πιο πλούσια και γεμάτα.

Ποια είναι τα συχνότερα προβλήματα στα λεπτά μαλλιά;

Τα λεπτά μαλλιά συχνά δείχνουν επίπεδα και χωρίς όγκο, ιδιαίτερα στις ρίζες. Η hairstylist Kirsten Finnigan προτείνει προϊόντα που δίνουν ανόρθωση στις ρίζες, ενώ το στέγνωμα με το κεφάλι ελαφρώς προς τα κάτω μπορεί να βοηθήσει στη δημιουργία περισσότερου όγκου.

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Ένα ελαφρύ σπρέι για υφή μπορεί επίσης να προσφέρει καλύτερο κράτημα στο χτένισμα, χωρίς να βαραίνει την τρίχα.

Ένα ακόμη συχνό πρόβλημα είναι οι λεπτές ή «άτονες» άκρες. Τα τακτικά κουρέματα και οι διακριτικές στρώσεις μπορούν να δώσουν περισσότερη κίνηση και να κάνουν τα μαλλιά να δείχνουν πιο ζωντανά.

Για τις περιπτώσεις όπου το τριχωτό της κεφαλής είναι περισσότερο ορατό, μπορούν να χρησιμοποιηθούν ίνες μαλλιών ή πολύ διακριτικό backcombing για καλύτερη κάλυψη. Το dry shampoo μπορεί επίσης να είναι χρήσιμο, καθώς τα λεπτά μαλλιά συχνά λαδώνουν γρηγορότερα.

Παράλληλα, χρειάζεται προσοχή στο καθημερινό styling. Η υπερβολική θερμότητα, το έντονο βούρτσισμα και το τράβηγμα μπορούν να προκαλέσουν επιπλέον φθορά και σπάσιμο.

Τα 5 κουρέματα που χαρίζουν την αίσθηση περισσότερου όγκου

1. Διακριτικές στρώσεις για φυσική κίνηση

Οι ελαφριές στρώσεις μπορούν να δώσουν κίνηση στα μαλλιά χωρίς να αφαιρούν υπερβολικά από την πυκνότητά τους.

Ιδιαίτερα σε ίσια μαλλιά, οι διακριτικές στρώσεις γύρω από το πρόσωπο μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερο όγκο και να κάνουν το χτένισμα να δείχνει πιο ανάλαφρο. Το ζητούμενο είναι να μη χαθεί ο κύριος όγκος των μαλλιών.

Σε κυματιστά ή σγουρά μαλλιά, ένα προϊόν styling με ελαφριά υφή και το στέγνωμα με diffuser μπορούν να ενισχύσουν τη φυσική κίνηση. Καλό είναι να αποφεύγονται τα πολύ βαριά προϊόντα που «πλακώνουν» την τρίχα.

2. Κουρέματα με καθαρές, γεμάτες άκρες

Αντίθετα με τις απαλές στρώσεις, μια άλλη αποτελεσματική επιλογή είναι τα κουρέματα με πιο συμπαγείς και καθαρές άκρες.

Το blunt bob, δηλαδή το καρέ με αυστηρή και ενιαία γραμμή, μπορεί να δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μεγαλύτερης πυκνότητας, καθώς οι άκρες δείχνουν πιο γεμάτες.

Για όσες θέλουν ένα πιο τολμηρό αποτέλεσμα, επιλογές όπως το pixie, ένα shaggy κούρεμα ή ένα πιο έντονα texturised cut μπορούν να προσφέρουν διαφορετικό χαρακτήρα, διατηρώντας παράλληλα την αίσθηση όγκου.

3. Έντονη χωρίστρα στο πλάι

Μια βαθιά πλαϊνή χωρίστρα μπορεί να αλλάξει άμεσα την εικόνα των λεπτών μαλλιών, δημιουργώντας την αίσθηση μεγαλύτερου ύψους και όγκου στην κορυφή του κεφαλιού.

Για ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί μικρή ποσότητα volumising spray πριν από το styling και μια λεπτή χτένα για να οριστεί με ακρίβεια η χωρίστρα.

Πρόκειται για μια απλή αλλαγή που δεν απαιτεί δραστικό κούρεμα, αλλά μπορεί να μεταμορφώσει την εικόνα ενός λεπτού χτενίσματος.

4. Αόρατες στρώσεις για όσες θέλουν να κρατήσουν μήκος

Το γεγονός ότι τα μαλλιά γίνονται πιο λεπτά με την ηλικία δεν σημαίνει ότι η μόνη λύση είναι ένα κοντό κούρεμα.

Οι λεγόμενες «halo layers», δηλαδή διακριτικές στρώσεις που τοποθετούνται στρατηγικά γύρω από την κορυφή του κεφαλιού, μπορούν να δημιουργήσουν μια πιο ανάλαφρη σιλουέτα χωρίς να αφαιρούν όγκο από τις άκρες.

Η τεχνική αυτή είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για όσες θέλουν να διατηρήσουν το μήκος τους αλλά παράλληλα επιθυμούν περισσότερη κίνηση και όγκο.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο αέρινο χτένισμα, με διάσταση γύρω από το πρόσωπο και παράλληλα διατήρηση της πληρότητας στις άκρες.

5. Ήπιο styling για σγουρά και afro μαλλιά

Τα afro μαλλιά χρειάζονται ιδιαίτερα προσεκτική μεταχείριση, καθώς μπορεί να είναι πιο ευάλωτα στη θερμότητα και στο σπάσιμο.

Οι ειδικοί προτείνουν να περιορίζεται όσο γίνεται η χρήση θερμότητας και, όπου είναι δυνατόν, να προτιμώνται τεχνικές styling χωρίς θερμότητα.

Όταν χρησιμοποιούνται εργαλεία θερμότητας, η θερμοκρασία θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν χαμηλότερη, ιδιαίτερα όταν οι άκρες είναι εύθραυστες. Στις τεχνικές όπως το silk press, είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγεται το επαναλαμβανόμενο πέρασμα του ίδιου τμήματος των μαλλιών.

Αν επιλέγετε πλεξούδες, αποφύγετε την υπερβολική τάση στη ρίζα, καθώς η συνεχής έλξη μπορεί να επιβαρύνει το τριχωτό της κεφαλής.

Η συστηματική βαθιά ενυδάτωση με μάσκες μαλλιών μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της ελαστικότητας και της υγείας της τρίχας.

Το σωστό κούρεμα κάνει τη διαφορά

Στα ώριμα και λεπτά μαλλιά δεν υπάρχει ένα μοναδικό κούρεμα που να ταιριάζει σε όλες. Η σωστή επιλογή εξαρτάται από την πυκνότητα, την υφή, το σχήμα του προσώπου και το αποτέλεσμα που θέλει κάθε γυναίκα.

Το βασικό είναι να αποφεύγονται οι τεχνικές που αφαιρούν υπερβολικό όγκο και να επιλέγονται γραμμές που δημιουργούν κίνηση και την οπτική αίσθηση περισσότερης πυκνότητας.

Από ένα κομψό blunt bob μέχρι διακριτικές στρώσεις σε μακριά μαλλιά, υπάρχουν αρκετές επιλογές για ένα σύγχρονο και περιποιημένο αποτέλεσμα σε κάθε ηλικία.