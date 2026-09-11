Μήπως μια ρουτίνα λουσίματος ιαπωνικού τύπου κρύβει το μυστικό για πιο υγιή ανάπτυξη των μαλλιών;

Όταν μιλάμε για ομορφιά, τα ιαπωνικά brands, οι ερευνητές και οι δημιουργοί βρίσκονται σταθερά ένα βήμα μπροστά. Ένα απλό παράδειγμα; Σκεφτείτε τη βούρτσα μαλλιών. Ενώ στις δυτικές ρουτίνες ομορφιάς οι περισσότεροι βουρτσίζουν τα μαλλιά τους μία (ίσως δύο) φορές την ημέρα, στην Ιαπωνία το κάνουν τουλάχιστον τις διπλάσιες - και υπάρχει σοβαρός λόγος γι' αυτό.

Η hairstylist María Roberts, ιδρύτρια του κομμωτηρίου Madart x Studio 25, εκπαιδεύτηκε για ένα διάστημα στην Ιαπωνία πριν ανοίξει το δικό της salon & spa στο Quijorna της Μαδρίτης. Εκεί ανακάλυψε, μεταξύ άλλων, ότι το λούσιμο είναι απόλυτα επικεντρωμένο στη φροντίδα του τριχωτού της κεφαλής.

Επιτέλους, η περιποίηση του τριχωτού έφτασε και στον αμερικανικό κόσμο της ομορφιάς. Τα προϊόντα για το τριχωτό της κεφαλής αποτελούν τη γρηγορότερα αναπτυσσόμενη κατηγορία ομορφιάς σύμφωνα με ερευνητικά δεδομένα, με συστατικά όπως τα AHAs, τα BHAs και τα εξοσώματα να βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος.

Η Roberts μας εξηγεί όσα έμαθε κατά τη διαμονή της στην Ιαπωνία - και πώς μπορείτε να τα εφαρμόσετε στο σπίτι.

Εντατικό βούρτσισμα

Το να περάσετε μια κλασική ορθογώνια βούρτσα από τα μαλλιά σας μερικές φορές το πρωί δεν αρκεί. Η Roberts αναφέρει ότι πολλοί κομμωτές χρησιμοποιούν τουλάχιστον δύο σιλικονούχες βούρτσες μασάζ, μία σε κάθε πλευρά του κεφαλιού, δημιουργώντας μια ρουτίνα μασάζ που βοηθά στον βαθύ καθαρισμό και την ενεργοποίηση της κυκλοφορίας του αίματος.

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«Ο καλύτερος τρόπος για να κάνετε μασάζ στο τριχωτό είναι να ξεκινήσετε από το πίσω μέρος του κεφαλιού, ανεβαίνοντας προς τα πάνω και εστιάζοντας πάντα στην κορυφή της κεφαλής, όπου υπάρχουν περισσότερες νευρικές απολήξεις», εξηγεί η Roberts. Εφαρμόζοντας την τεχνική με δύο βούρτσες και προσθέτοντας σαμπουάν, το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά δραστικό. Σύμφωνα με την ίδια, όχι μόνο διεγείρει την ανάπτυξη της τρίχας, αλλά ανακουφίζει και από την ένταση στο τριχωτό - δοκιμάστε να κάνετε μασάζ στο κεφάλι σας όταν νιώθετε νευρικότητα ή άγχος, λειτουργεί πραγματικά - ενώ τα μαλλιά μένουν πολύ πιο καθαρά.

Πλέον γνωρίζουμε ότι αν θέλουμε τα μαλλιά μας να «ξαναγεννηθούν», πρέπει να φροντίζουμε το τριχωτό και να κρατάμε την ξηρότητα μακριά. «Το τριχωτό της κεφαλής είναι για τα μαλλιά ό,τι το έδαφος για τα λουλούδια», είχε δηλώσει παλαιότερα στο Vogue η Morgan Rabach, πιστοποιημένη δερματολόγος και εκ των ιδρυτριών του LM Medical. «Όσο πιο υγιές είναι το τριχωτό, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχουν τα μαλλιά σας να είναι υγιή».

Το βήμα πριν το σαμπουάν

Στην Ιαπωνία, η εφαρμογή λαδιού στα μαλλιά πριν το λούσιμο αποτελεί επίσης συνηθισμένη πρακτική. Τα λάδια εφαρμόζονται στο τριχωτό για να επαναφέρουν την ισορροπία του και να το βοηθήσουν να παραμείνει καθαρό για μεγαλύτερο διάστημα - μπορούν όμως να τοποθετηθούν και κατά μήκος των μαλλιών. Ανάλογα με τον τύπο του λαδιού που θα επιλέξετε, τα λάδια βοηθούν καταπολεμώντας το σπάσιμο της τρίχας, προσθέτοντας ενυδάτωση ή ενισχύοντας τη λάμψη.

Στην πραγματικότητα, τα λάδια αποτελούν βασικό πυλώνα της περιποίησης μαλλιών στην Ιαπωνία, όχι μόνο πριν το λούσιμο, αλλά και ως θεραπεία μετά ή για την καθημερινή φροντίδα. Οι γκέισες, για παράδειγμα, χρησιμοποιούσαν λάδι καμέλιας για να χαρίσουν λάμψη στα μαλλιά τους καθώς τα βούρτσιζαν.

Ήπιο στέγνωμα

Όσον αφορά το στέγνωμα, η Roberts τονίζει τη σημασία του να γίνεται με ήπιο τρόπο. Αυτό ξεκινά από τη στιγμή που κάνετε το τελευταίο ξέβγαλμα στο ντους. Αρχικά, προσπαθήστε να πιέσετε τα μαλλιά σας - χωρίς στρίψιμο ή τράβηγμα - για να απομακρύνετε όλο το περιττό νερό.

Στην Ιαπωνία, οι hairstylists προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τη χρήση σεσουράρ, στεγνώνοντας πρώτα σχολαστικά τα μαλλιά με πετσέτα. Αυτό σημαίνει ότι μια καλή πετσέτα μικροϊνών θα γίνει ο καλύτερος φίλος των μαλλιών σας.

Tόσο στην Ιαπωνία όσο και στην Κορέα, οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνά απορροφητικές πετσέτες μικροϊνών - ή ακόμη και μαλακά βαμβακερά T-shirts - για να στεγνώσουν τα μαλλιά τους και να μειώσουν το φριζάρισμα. Αφαιρώντας το μεγαλύτερο μέρος της υγρασίας πριν εφαρμόσετε έντονη θερμότητα (η οποία ξηραίνει το τριχωτό και μπορεί να προκαλέσει σπάσιμο με την πάροδο του χρόνου), εξασφαλίζετε τις καλύτερες συνθήκες για λαμπερά και υγιή μαλλιά χωρίς σπασμένες άκρες.

Πηγή: Vogue