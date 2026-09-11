Μια απλή καθημερινή συνήθεια μπορεί να κρατήσει το σώμα δυνατό και ευκίνητο.

Το να σηκώνεσαι από το πάτωμα χωρίς να χρησιμοποιείς τα χέρια σου απαιτεί δύναμη, κινητικότητα και συντονισμό.

Μία από τις πιο γνωστές δοκιμασίες αξιολόγησης της φυσικής κατάστασης είναι να καθίσει κάποιος στο πάτωμα με σταυρωμένα πόδια και να σηκωθεί χωρίς να χρησιμοποιήσει τα χέρια ή να στηρίξει τα γόνατα. Το αποτέλεσμα αξιολογείται ανάλογα με το πόση βοήθεια χρειάζεται: όσο λιγότερη βοήθεια χρειάζεται κάποιος για να σηκωθεί, τόσο καλύτερα θεωρείται ότι διατηρεί τη δύναμη, την ισορροπία και την κινητικότητά του.

Ο Μάρκος Φλόρες, γυμναστής και διευθυντής του Estarenforma.com, αμφισβητεί ωστόσο το κατά πόσο αυτή η άσκηση μπορεί από μόνη της να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα. «Το να σηκώνεσαι από το πάτωμα χωρίς να στηρίζεσαι στα χέρια δεν λέει πολλά από μόνο του. Το πρόβλημα είναι όταν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες που δείχνουν έλλειψη κινητικότητας ή φυσικής κατάστασης», εξηγεί.

Ο ίδιος δεν θεωρεί απαραίτητο να γίνεται η άσκηση με σταυρωμένα πόδια. Το μήκος των μηρών, η κινητικότητα των αστραγάλων και η ευκαμψία του κορμού μπορούν να κάνουν τη δοκιμασία πολύ πιο εύκολη για κάποιους ανθρώπους και πιο δύσκολη για άλλους. Το ζητούμενο δεν είναι να σηκώνεται κανείς με έναν συγκεκριμένο τρόπο, αλλά να μπορεί να κατεβαίνει στο πάτωμα, να αλλάζει θέση και να ξανασηκώνεται.

Το φουτόν ως καθημερινή άσκηση κινητικότητας

Ο Φλόρες φέρνει ως παράδειγμα μια ιαπωνική συνήθεια: τον ύπνο σε φουτόν (παραδοσιακό στρώμα ύπνου στην Ιαπωνία). Επειδή βρίσκεται σχεδόν στο πάτωμα, υποχρεώνει τον άνθρωπο να σηκωθεί από πολύ χαμηλότερη θέση σε σχέση με ένα συμβατικό κρεβάτι.

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«Το να κοιμάσαι στο πάτωμα και να σηκώνεσαι κάθε πρωί από εκεί είναι πιο ωφέλιμο για την κινητικότητά σου από τις ασκήσεις ισορροπίας», υποστηρίζει, επισημαίνοντας ότι η κίνηση αυτή προσφέρει «εντυπωσιακά οφέλη στην ικανότητά μας να κινούμαστε».

Το να μπορεί κάποιος να σηκωθεί χωρίς να στηριχθεί στα χέρια δείχνει έναν καλό συνδυασμό δύναμης, κινητικότητας, ισορροπίας και συντονισμού. Ωστόσο, ακόμη και ένας δραστήριος 60χρονος που γυμνάζεται συστηματικά μπορεί να μην καταφέρει να σηκωθεί με σταυρωμένα πόδια.

«Το να τα καταφέρεις δεν σημαίνει ότι παίρνεις δέκα, ούτε το να μην μπορείς σημαίνει ότι παίρνεις μηδέν. Αν τα καταφέρουμε, ακόμη καλύτερα· αν χρειαστούμε κάποια στήριξη, κι αυτό είναι απολύτως εντάξει», διευκρινίζει ο Φλόρες.

Το σταύρωμα των ποδιών, δεν είναι απαραίτητα η καλύτερη επιλογή για κάποιον που δεν είναι γυμνασμένος ή δεν έχει συνηθίσει να κινείται πέρα από τις συνηθισμένες όρθιες και καθιστές θέσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αυξήσει την πίεση στα γόνατα. «Ανάλογα με τις σωματικές σου αναλογίες, μπορεί να μην είναι η καλύτερη επιλογή», προειδοποιεί ο Φλόρες.

Η ικανότητα να σηκωθείς μπορεί να αποδειχθεί ζωτικής σημασίας

Το να κατέβεις στο πάτωμα και να ξανασηκωθείς είναι μια κίνηση που συναντάμε στην καθημερινότητα πολύ συχνότερα απ' όσο νομίζουμε: όταν παίζουμε με παιδιά, μαζεύουμε κάτι από το πάτωμα ή κάνουμε εργασίες που απαιτούν να γονατίσουμε. Μπορεί επίσης να αποδειχθεί απαραίτητη μετά από μια πτώση.

Σε αυτή την περίπτωση δεν έχει σημασία να σηκωθούμε χωρίς τη βοήθεια των χεριών, αλλά να μπορούμε να γυρίσουμε στο πλάι, να βρεθούμε στα τέσσερα και να χρησιμοποιήσουμε ένα σταθερό σημείο στήριξης για να σηκωθούμε.

«Το να μπορείς να σηκωθείς είναι ανάγκη», τονίζει ο γυμναστής.

Με πληροφορίες από telva.com