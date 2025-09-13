Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ελλάδα

Η Αθήνα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

Η Αθήνα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας
«Προωθούμε το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημοτικές συγκοινωνίες» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα «Κινητικότητα για Όλους».

Η εβδομάδα αυτή έχει στόχο να αναδείξει την ανάγκη για προσβάσιμες, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις μετακίνησης για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, τοποθεσίας, φύλου ή ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει ποικίλες δράσεις, όπως πάρκο ποδηλάτου, θεματικά workshops, πολιτιστικούς περιπάτους, εικαστικά εργαστήρια και στοχευμένες συζητήσεις, με στόχο τη βιωματική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

kinitikotita_32b94.jpg

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μας δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η βιώσιμη μετακίνηση μας αφορά όλους. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, καθώς και καινοτόμες δράσεις για όλους τους πολίτες, προωθούμε το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημοτικές συγκοινωνίες, συμβάλλοντας σε μια πόλη πιο πράσινη, ασφαλή και προσβάσιμη, ώστε η φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση να είναι καθημερινή, συνειδητή επιλογή».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, για την Προσβασιμότητα και την Συμπερίληψη, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζεται ευρέως ως κινητήρια δύναμη προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης “Κινητικότητα για όλους” μας τοποθετεί στο κέντρο του προβληματισμού, αναζητά ευφάνταστες, καινοτόμες λύσεις και ακουμπά για πρώτη φορά θέματα, όπως η “συγκοινωνιακή φτώχεια” σε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης ».

kinitikotita1_b85bc.jpg

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενθαρρύνοντας τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, περπάτημα και ποδηλασία, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς αυτήν την κατεύθυνση:

Ημερίδα με θέμα «Κινητικότητα για Όλους» - 15/9/25, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, 9:30–15:00: Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της κινητικότητας στην Αθήνα και συζήτηση για προοπτικές, προκλήσεις και προβλήματα. Συμμετέχουν ο ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ και φορείς που δραστηριοποιούνται στα πεδία της αναπηρίας και της κινητικότητας. Την ημερίδα συντονίζουν οι Ντάμες Σπαθί: Ελευθερία Κουμάντου και Ελεωνόρα Ορφανίδου, ενώ θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

kinitikotita2_6834e.jpg

Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί μια ολοήμερη δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα - 16/9/25, 10.00-19.00: Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Πόλεις για Ποδήλατο. Η ημέρα περιλαμβάνει Κυκλοφοριακό Πάρκο με ποδήλατα και σήμανση, εκπαιδευτικά εργαστήρια για ασφαλή κίνηση στην πόλη, εικαστικό εργαστήρι «Κολάζ εν κινήσει» και δημιουργία ενός μεγάλου έργου patchwork με θέμα τον ποδηλάτη ως σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Με όλες αυτές τις δράσεις, ο Δήμος Αθηναίων ενθαρρύνει τους πολίτες να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης – όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημόσιες συγκοινωνίες - συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη, ασφαλή και προσβάσιμη πόλη για όλους.

Χορηγός επικοινωνίας των δράσεων είναι ο Αθήνα 9.84, ο σταθμός της πόλης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6022265) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Κοινή επιστολή Δημάρχων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού για τα μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων

Κοινή επιστολή Δημάρχων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού για τα μητροπολιτικά Πάρκα Γουδή και Ιλισίων

Ελλάδα
Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

Δήμος Αθηναίων: Σχολικά είδη σε 1.500 μαθητές ευάλωτων οικογενειών

Ελλάδα
Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Καιρός: Κάτι αλλάζει από Δευτέρα - Βροχές ακόμη και στην Αθήνα

Ελλάδα
H διπλωματία του Δούκα

H διπλωματία του Δούκα

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

healthstat.gr
Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

Τα μεγάλα οφέλη που προσφέρουν τα μανιτάρια στην υγεία

healthstat.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

Κάθε πότε πρέπει να λούζετε τα μαλλιά σας, σύμφωνα με τους ειδικούς

healthstat.gr
Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

Τα 5 πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε πριν δώσετε αίμα

healthstat.gr