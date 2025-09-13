Η Αθήνα συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας

«Προωθούμε το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημοτικές συγκοινωνίες» τονίζει ο Χάρης Δούκας.

Ο Δήμος Αθηναίων συμμετέχει ενεργά στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας 2025, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με κεντρικό θέμα «Κινητικότητα για Όλους».

Η εβδομάδα αυτή έχει στόχο να αναδείξει την ανάγκη για προσβάσιμες, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές λύσεις μετακίνησης για όλους τους πολίτες, ανεξαρτήτως εισοδήματος, τοποθεσίας, φύλου ή ικανοτήτων. Στο πλαίσιο της συμμετοχής του, ο Δήμος Αθηναίων διοργανώνει ποικίλες δράσεις, όπως πάρκο ποδηλάτου, θεματικά workshops, πολιτιστικούς περιπάτους, εικαστικά εργαστήρια και στοχευμένες συζητήσεις, με στόχο τη βιωματική ευαισθητοποίηση των πολιτών.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, δήλωσε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας μας δίνει την ευκαιρία να υπενθυμίσουμε ότι η βιώσιμη μετακίνηση μας αφορά όλους. Μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, περιπατητικές και ποδηλατικές διαδρομές, καθώς και καινοτόμες δράσεις για όλους τους πολίτες, προωθούμε το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημοτικές συγκοινωνίες, συμβάλλοντας σε μια πόλη πιο πράσινη, ασφαλή και προσβάσιμη, ώστε η φιλική προς το περιβάλλον μετακίνηση να είναι καθημερινή, συνειδητή επιλογή».

Η Έλενα Μαντζαβίνου, Εντεταλμένη Σύμβουλος του Δήμου Αθηναίων, για την Προσβασιμότητα και την Συμπερίληψη, τόνισε: «Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας, η ετήσια εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αναγνωρίζεται ευρέως ως κινητήρια δύναμη προς τη βιώσιμη αστική κινητικότητα στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το φετινό θέμα της διοργάνωσης “Κινητικότητα για όλους” μας τοποθετεί στο κέντρο του προβληματισμού, αναζητά ευφάνταστες, καινοτόμες λύσεις και ακουμπά για πρώτη φορά θέματα, όπως η “συγκοινωνιακή φτώχεια” σε μια προσπάθεια ολιστικής προσέγγισης ».

Στο πλαίσιο αυτής της πρωτοβουλίας, ο Δήμος Αθηναίων προγραμματίζει σειρά δράσεων και εκδηλώσεων, που προωθούν τη βιώσιμη αστική κινητικότητα, ενθαρρύνοντας τη χρήση δημόσιων συγκοινωνιών, περπάτημα και ποδηλασία, καθώς και την ευαισθητοποίηση των πολιτών προς αυτήν την κατεύθυνση:

Ημερίδα με θέμα «Κινητικότητα για Όλους» - 15/9/25, Σεράφειο Δήμου Αθηναίων, 9:30–15:00: Παρουσίαση δράσεων και προγραμμάτων για τη βελτίωση της κινητικότητας στην Αθήνα και συζήτηση για προοπτικές, προκλήσεις και προβλήματα. Συμμετέχουν ο ΟΑΣΑ, η ΣΤΑΣΥ και φορείς που δραστηριοποιούνται στα πεδία της αναπηρίας και της κινητικότητας. Την ημερίδα συντονίζουν οι Ντάμες Σπαθί: Ελευθερία Κουμάντου και Ελεωνόρα Ορφανίδου, ενώ θα υπάρχει διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.





Η Δημοτική Αγορά Κυψέλης φιλοξενεί μια ολοήμερη δράση αφιερωμένη στο ποδήλατο και τη βιώσιμη κινητικότητα - 16/9/25, 10.00-19.00: Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ Πόλεις για Ποδήλατο. Η ημέρα περιλαμβάνει Κυκλοφοριακό Πάρκο με ποδήλατα και σήμανση, εκπαιδευτικά εργαστήρια για ασφαλή κίνηση στην πόλη, εικαστικό εργαστήρι «Κολάζ εν κινήσει» και δημιουργία ενός μεγάλου έργου patchwork με θέμα τον ποδηλάτη ως σύμβολο βιώσιμης μετακίνησης. Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

Με όλες αυτές τις δράσεις, ο Δήμος Αθηναίων ενθαρρύνει τους πολίτες να επιλέγουν βιώσιμους τρόπους μετακίνησης – όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και τις δημόσιες συγκοινωνίες - συμβάλλοντας σε μια πιο πράσινη, ασφαλή και προσβάσιμη πόλη για όλους.

Χορηγός επικοινωνίας των δράσεων είναι ο Αθήνα 9.84, ο σταθμός της πόλης.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δίκτυο Κοινωνικής Προστασίας της Αθήνας - Open Social Net», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021-2027» (ΟΠΣ 6022265) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.