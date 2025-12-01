Στη συνάντηση αναμένεται να παραστούν βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ και της ομάδας εθνικής ασφάλειας.

Συνάντηση στο Οβάλ Γραφείο θα πραγματοποιήσει ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας για τα επόμενα βήματα στο ζήτημα της Βενεζουέλας, δήλωσαν στο CNN πηγές που γνωρίζουν το θέμα, την ώρα που η κυβέρνηση των ΗΠΑ εντείνει την εκστρατεία πίεσης στη χώρα.

Οι ίδιες πληγές αναφέρουν ότι στη συνάντηση αναμένεται να παραστούν βασικά μέλη του υπουργικού συμβουλίου του Τραμπ και της ομάδας εθνικής ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγσεθ, του Προέδρου του Γενικού Επιτελείου Στρατηγού Νταν Κέιν και του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, καθώς και η Αρχηγός του Επιτελείου του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς και ο αναπληρωτής Αρχηγός του Επιτελείου Στίβεν Μίλερ.

Η συνάντηση, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 12 (το βράδυ ώρα Ελλάδας) στο Οβάλ Γραφείο γίνεται την ώρα που οι ΗΠΑ έχουν αυξήσει την πίεση στη Βενεζουέλα με επιθέσεις σε πλοία μεταφοράς ναρκωτικών και συσσώρευση στρατιωτικών περιουσιακών στοιχείων των ΗΠΑ στην Καραϊβική.

Το Σαββατοκύριακο, ο Τραμπ εξέδωσε επίσης μια ευρεία οδηγία για τα social media, προειδοποιώντας τις αεροπορικές εταιρείες και τους πιλότους μεταξύ άλλων να αποφεύγουν τον εναέριο χώρο της Βενεζουέλας.

Πληροφορίες ανέφεραν ωστόσο πως υπήρξε μία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προσφέροντας στον Μαδούρο την ευκαιρία εκείνος, η σύζυγός του και ο γιος του να εγκαταλείψουν τη χώρα, αφού παραδώσει την εξουσία. Εκείνος φέρεται να αντιπρότεινε να παραδώσει την κυβέρνηση αλλά να διατηρήσει την εξουσία στον στρατό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες του CNN