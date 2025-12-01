Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκδικητική στάση» απέναντι στους δήμους που αντιστέκονται σε μεγάλα συμφέροντα και εργολαβίες.

Σε μετωπική σύγκρουση με την κυβέρνηση βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, με τον Δήμαρχο Χάρη Δούκα να καταγγέλλει «εκδικητική πολιτική» και «σχέδιο υποβάθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης».



Όπως είπε μιλώντας στον Αθήνα 9,84, ο νέος προϋπολογισμός των Δήμων είναι 2,7 δισεκατομμύρια, αντί για 8,5 δισεκατομμύρια ευρώ: «Είμαστε πίσω κατά 6 δισεκατομμύρια. Βρισκόμαστε στο χειρότερο σημείο και η απάντηση του υπουργού ήταν: αυξήστε τα δημοτικά τέλη», δήλωσε και ξεκαθάρισε ότι ο δήμος της Αθήνας δεν θα υποκύψει: «Κάνουμε τιτάνια προσπάθεια να μην αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη και το κόστος ζωής για τους πολίτες, παρ’ ότι η κυβέρνηση μας λέει ότι αυτή είναι η κίνηση που πρέπει να κάνουμε, αλλιώς δεν θα μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα», σημειώνοντας ότι «πολλοί δήμοι σε όλη τη χώρα έχουν ήδη προχωρήσει σε αυξήσεις».

Σύγκρουση με κυβέρνηση και μεγάλες εργολαβίες

Ο δήμαρχος Αθηναίων κατηγόρησε την κυβέρνηση για «εκδικητική στάση» απέναντι στους δήμους που αντιστέκονται σε μεγάλα συμφέροντα και εργολαβίες.

«Αποφασίσαμε να πάμε κόντρα στην τσιμεντοποίηση των πόλεων και στον νέο οικοδομικό κανονισμό. Χάσαμε τις πολεοδομίες γιατί συγκρουστήκαμε», είπε, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση προχωρά και σε αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, ο νέος εκλογικός νόμος που θα παρουσιαστεί στις 17 Δεκεμβρίου καταργεί τη δεύτερη Κυριακή. «… θα γίνονται συμφωνίες κάτω από το τραπέζι, χωρίς διαφάνεια, χωρίς προγραμματικές συγκλίσεις. Στο τέλος, αν συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε, θα μας διορίζουν όπως παλιά τους Νομάρχες».

«Στις 16 Δεκεμβρίου όλοι έξω από τη Βουλή»

Ο κ. Δούκας ανακοίνωσε κινητοποιήσεις την ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού: «Πρέπει να σταματήσει αυτή η μεγάλη οπισθοδρόμηση. Στις 16 Δεκεμβρίου θα είμαστε όλοι έξω από τη Βουλή. Δεν θα αφήσουμε να περάσει η φτωχοποίηση των δήμων».

ΠΑΣΟΚ: Κάλεσμα σε συμμαχίες και πολιτική ανατροπή

«Το εγώ τελείωσε, το εμείς κάνει τη διαφορά. Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κυριαρχήσει μόνο αν κινητοποιήσει δυνάμεις, κόμματα και φορείς για μεγάλες ανατροπές. Αν δεν το κάνουμε, κινδυνεύουμε να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη ΝΔ».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Για τις εσωκομματικές εντάσεις στο ΠΑΣΟΚ, είπε: «Όλα όσα αποπροσανατολίζουν είναι δώρο στη ΝΔ. Ο στόχος είναι ένας: να ηττηθούν οι πολιτικές της συντήρησης και της οπισθοδρόμησης».