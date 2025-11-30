Η τυχαία συνάντηση που είχε η παρουσιάστρια όταν πάρκαρε.

Την τυχαία συνάντηση που είχε το απόγευμα του Σαββάτου 28 Νοεμβρίου με έναν άγνωστο ηλικιωμένο θέλησε να μοιραστεί με τους συνεργάτες της σήμερα το πρωί 30/11 η Σίσσυ Χρηστίδου.

Η παρουσιάστρια του Mega αποκάλυψε ότι το προηγούμενο απόγευμα είχε πάει για ψώνια με τον μικρό της γιο και την ανιψιά της, και όσο βρισκόντουσαν στο αυτοκίνητο -μιας και είχε κίνηση- είχαν βάλει δυνατά τη μουσική και χόρευαν. Όταν λοιπόν πάρκαραν, την πλησίασε ένας ηλικιωμένος και με τη φράση που της είπε την έκανε να συγκινηθεί και να καταλάβει μερικά πολύ σημαντικά πράγματα.

«Με το που έκλεισα το αμάξι και κατεβήκαμε για να ανέβουμε στο εμπορικό, ήρθε ένας κύριος, μεγάλος σε ηλικία και μου λέει, “κορίτσι μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ”. Τον ρώτησα γιατί και μου λέει, “με συγκινεί πάρα πολύ όταν συναντάω την ευτυχία”. Σας το λέω και συγκινούμαι. Κατάλαβα εκεί ότι αυτές είναι οι στιγμές, ακόμα και αυτό, το ότι ήμασταν μέσα στο αμάξι και τραγουδούσαμε και χορεύαμε, πόσο σπουδαίο είναι. Ανατρίχιασα όταν μου το είπε. Μου θύμισε πόσο σπουδαία είναι αυτή η στιγμή. Αυτές οι στιγμές περνάνε και δε καταλαβαίνουμε πόσο σπουδαίες είναι» περιέγραψε η Σίσσυ Χρηστίδου.

