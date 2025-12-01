Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής την χαρακτήρισε «πηγή έμπνευσης» για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Εργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρέθηκαν στο επίκεντρο οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αφορμή την Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που υπέγραψε η Ελλάδα.

Η Επίτροπος Εργασίας και Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Roxana Minzatu, συνεχάρη τη χώρα μας, χαρακτηρίζοντας την «πηγή έμπνευσης» για τον κοινωνικό διάλογο σε ολόκληρη την Ευρώπη, επισημαίνοντας τη σημασία της συμφωνίας για την προστασία των εργαζομένων, τη σταθερότητα στην αγορά εργασίας και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων.

Η κα Κεραμέως, κατά την προσέλευσή της στο Συμβούλιο δήλωσε ότι «σήμερα στις Βρυξέλλες ενημερώνω το Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Αρμόδια Επίτροπο και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Minzatu, για την ιστορική Εθνική Κοινωνική Συμφωνία που συνήφθη την περασμένη εβδομάδα μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και όλων των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Μία συμφωνία η οποία ενισχύει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας στη χώρα μας, οδηγεί στην προστασία περισσότερων εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, προσφέρει ένα πιο σταθερό εργασιακό περιβάλλον για τις επιχειρήσεις και βάζει ξεκάθαρους κανόνες συνολικά στην αγορά εργασίας».

Η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως παρουσίασε το περιεχόμενο και τα οφέλη της συμφωνίας σε συναντήσεις με την Επίτροπο Minzatu και τον Γενικό Διευθυντή της DGEMPL, Mario Nava, και συμμετείχε σε συζητήσεις για την απλούστευση και αποτελεσματικό έλεγχο της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, καθώς και για το πρόγραμμα «EU Talent Pool». Παράλληλα, η Υπουργός συναντήθηκε τριμερώς με ομολόγους της από Ιρλανδία και Λιθουανία, ενόψει της επερχόμενης Προεδρίας της Ελλάδας στο Συμβούλιο της ΕΕ, επιβεβαιώνοντας τη σημασία της χώρας μας ως πρότυπο κοινωνικού διαλόγου.