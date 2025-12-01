«Άγιος έρωτας», Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00.

Ο «Άγιος Έρωτας» έρχεται με καταιγιστικές εξελίξεις - Σφίγγει ο κλοιός γύρω από τον Μαρκόπουλο και οδηγείται στη φυλακή. Εκεί θα συναντήσει παλαιούς του γνώριμους…

«Άγιος Έρωτας»: Όσα θα δούμε απόψε

Ο πατήρ Νικόλαος εξομολογείται στη Χλόη όλη την αλήθεια για την αδερφή του και τον ερχομό του στη Στέρνα.

Ο Παύλος, ενώ περιμένει να αποφυλακιστεί, προς μεγάλη του έκπληξη μαθαίνει από το δικηγόρο του ότι μεταφέρεται στις φυλακές της Άμφισσας. Η Θάλεια απορεί με την αντίδραση της Μάρως απέναντι στον Τάσο.

Η Ελένη κάνει μια συζήτηση με τον Κυριάκο, που του προκαλεί απορίες. Εν τω μεταξύ, η απαγωγή της μικρής Ελευθερίας, προκαλεί τριγμούς και συγκρούσεις.

{https://www.youtube.com/watch?v=zu_TUaEVDe4}

Η Χλόη τα βάζει με όλους και στρέφεται για μια ακόμη φορά στον πατέρα Νικόλαο για βοήθεια, ενώ η Σμαρώ καταρρέει και νιώθει τύψεις, επειδή θεωρεί ότι εκείνη φταίει που άρπαξαν την εγγονή της.

{https://www.youtube.com/watch?v=w-XDZ5os39U}

Ο Νικηφόρος δίνει εντολές για την εύρεση της Ελευθερίας. Η Χριστίνα, έχοντας κερδίσει την εύνοια της Αγγέλας, κάνει συμμαχία μαζί της μέσα στη φυλακή και της ζητάει κάτι, που μπορεί να τα ανατρέψει όλα.

{https://www.youtube.com/watch?v=Ao6fvbCW4Y4}

Η Δέσποινα έχει μια κρυφή συνάντηση, με έναν γνώριμο από το παρελθόν.

{https://www.youtube.com/watch?v=-a2Qji2Ub2Y}