Όσα δήλωσε σε συνέντευξή του.

Σε συνέντευξή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αναφέρθηκε στις πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας λέγοντας πως πρέπει να «ηττηθεί η ΝΔ και οι πολιτικές της».

Όπως τονίζει: «Ο κόσμος θέλει πολιτική αλλαγή. Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία».

Δείτε την ανάρτηση:

«Πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της. Οι πολιτικές της βαθιάς συντήρησης και οπισθοδρόμησης που δυσχεραίνουν τη ζωή των πολιτών, υπονομεύουν το μέλλον τους και οδηγούν τους δήμους σε φτωχοποίηση.

Δώσαμε μεγάλες μάχες με τους μεγαλοεργολάβους που θέλουν να τσιμεντώσουν τις πόλεις μας και η κυβέρνηση μας τιμωρεί παίρνοντάς μας τις πολεοδομίες.

Σηκώνουμε ανάστημα και αλλάζουν τον εκλογικό νόμο. Καταργούν τη δεύτερη Κυριακή και κάνουν σύστημα τον πελατειασμό.

{https://www.facebook.com/reel/692185380368642}