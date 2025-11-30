Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό.

Στα δύο κόπηκε από το μεσημέρι της Κυριακής (30/11) η Ελλάδα καθώς οι αγρότες συγκεντρώθηκαν κοντά στον κόμβο της Νίκαιας και προχώρησαν στο κλείσιμο της Εθνικής Οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, διαμαρτυρόμενοι για το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο αγώνας μας ξεκίνησε τώρα. Ήταν η πρώτη νίκη κόντρα σε αστυνομικές δυνάμεις, χημικά και ξύλο. Αλλά δεν είναι μια νίκη και μόνο, θα παλέψουμε για μέρες μπροστά. Σπάσαμε τον τσαμπουκά της κυβέρνησης», φώναξαν οι αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας που ξεκίνησε να στήνεται από αργά το μεσημέρι της Κυριακής, σύμφωνα με το larissanet.gr.

Αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς κατάφεραν να περάσουν τα αγροτικά τους οχήματα στην Εθνική Οδό, ενώ την ίδια ώρα κλειστός είναι και ο Ε-65 στην Καρδίτσα. «Ενωμένοι κόβουμε δύο βασικούς δρόμους για να δικαιωθούν τα αιτήματά μας. Θα τα καταφέρουμε».

Από τη Νίκαια έγινε κάλεσμα για να ενισχυθούν τα μπλόκα σε όλη τη χώρα. «Όσο δεν έρχονται, θα τους πάρουν και τα λάπτοπ και τους καναπέδες».

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στον «αστυνομικό αυταρχισμό», με τα εκτεταμένα επεισόδια που έλαβαν χώρα και στη Νίκαια και στον Πλατύκαμπο και στις συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν.

Αύριο στις 17.30 το απόγευμα αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα συνέλευση, ενώ ήδη ξεκινά το στήσιμο τους στο σημείο.

Έγιναν συλλήψεις - Η ανακοίνωση

Το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει:

«Συνελήφθησαν σήμερα (30-11-2025) το μεσημέρι, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις ημεδαποί, οι οποίοι -κατά περίπτωση- προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα».

Τραυματίστηκαν αστυνομικοί και αγρότες

Εκτός από τους δύο τραυματίες αστυνομικούς, δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας.

Ο ένας είναι γνωστός αγροτσυνδικαλιστής ο οποίος σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Τα αιτήματα αγροτών και κτηνοτρόφων

Το διεκδικητικό πλαίσιο του αγώνα έχει ως εξής:

Άμεση καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση, επιδοτήσεις και αποζημιώσεις.

Κατώτατες εγγυημένες τιμές, που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα.

Μείωση του κόστους παραγωγής.

Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά ανά κιλοβατώρα και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια.

Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ, ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100%, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.

Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.

Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής σε κάθε περιοχή (άρδευση και αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κ.λπ.).

Πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ.

Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία.

Ξεχωρίζουν ακόμα δύο φλέγοντα ζητήματα: