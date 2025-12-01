Με κλιμάκωση των κινητοποιήσεών του απειλούν οι αγρότες σε περίπτωση που δεν εισακουστούν από την κυβέρνηση τα αιτήματά τους.

Λίγο πριν από τις 15:30, οι αγρότες του δήμου Δέλτα, που έστησαν το μπλόκο στα διόδια Μαλγάρων, έδωσαν στην κυκλοφορία το ρεύμα της Εθνικής Οδού προς Θεσσαλονίκη, ενώ το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό.

Όπως ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, μέλος της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου, «το ρεύμα προς Αθήνα, αν ανοίξει, αυτό θα γίνει μετά τις 21:00».

Η κινητοποίηση των αγροτών ξεκίνησε αιφνιδιαστικά, λίγο μετά τις 11 το πρωί, όταν αρχικά έκλεισαν ένα ρεύμα της Εθνικής Οδού στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων και στη συνέχεια και το άλλο. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, σε συνεννόηση με την αστυνομία, ώστε να παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά στον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Η αστυνομία παραμένει στο σημείο, ενώ οι οδηγοί καλούνται να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για την αποφυγή καθυστερήσεων.

Για την αγανάκτηση που επικρατεί μεταξύ των αγροτών - έπειτα κι από τις καταγγελίες για αστυνομικό αυταρχισμό στα μπλόκα - μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο πρόεδρος των Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, στο Ρ/Σ Παραπολιτικά 90.1.

Όπως ανέφερε, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις συνοδεύτηκαν από σοβαρή καταστολή, με χρήση χημικών, κρότου-λάμψης, δακρυγόνων και συλλήψεις, ενώ σήμερα το πρωί πραγματοποιείται συγκέντρωση έξω από τα δικαστήρια, καθώς «δύο συνάδελφοί μας θα πάνε αυτόφωρο, την ίδια ώρα που ο Φραπές "έφτυσε" ολόκληρη Εξεταστική Επιτροπή και η κυβέρνηση δεν είχε την αξιοπρέπεια να τον καλέσει και να του κάνει βία προσαγωγή για να απολογηθεί».

Ο Ρίζος Μαρούδας τόνισε ότι οι αγρότες ασκούν συνδικαλιστικά το δικαίωμά τους να διαμαρτυρηθούν για την επιβίωσή τους και, παρόλο που τους ζητήθηκε να αποφύγουν την εθνική οδό, εκείνοι προέβησαν σε παρέμβαση από παράδρομους, αναγκάζοντας τις αρχές να υποχωρήσουν.

Σημείωσε ότι τα μπλόκα σε Νίκαια και Ε65 είναι ήδη μεγάλα, ενώ μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και νέα σημεία συγκέντρωσης σε όλη τη χώρα. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η πίεση της κυβέρνησης για την ικανοποίηση δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, ενώ η ταλαιπωρία που βιώνουν οι πολίτες προκύπτει από τις κυβερνητικές επιλογές.

«Η κυβέρνηση πρέπει να καταλάβει ότι η κρατική καταστολή, τα αγροτοδικεία, ο αυταρχισμός δεν λύνουν προβλήματα, δημιουργούν προβλήματα».

Στο μπλόκο στον κόμβο της Νίκαιας βρίσκονται ήδη πάνω από 1.000 τρακτέρ, με την κυκλοφορία να έχει εκτραπεί από την Αστυνομία, επιτρέποντας την πρόσβαση μόνο σε έκτακτα περιστατικά. Ο Ρίζος Μαρούδας ανακοίνωσε ότι τα μπλόκα θα ενισχυθούν και θα υπάρξουν συντονισμένες δράσεις, περιλαμβανομένων και κινητοποιήσεων σε λιμάνια, στο πλαίσιο κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

«Μπορεί να περάσουμε τα φετινά Χριστούγεννα όλοι μαζί στην Αθήνα, με τα τρακτέρ στολισμένα», ανέφερε, τονίζοντας την αποφασιστικότητα των αγροτών να συνεχίσουν τον αγώνα τους έως ότου ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, προειδοποιώντας ότι σε διαφορετική περίπτωση πολλοί θα αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τον κλάδο.

Όπως ανέφερε, «η κυβέρνηση έχει την ευθύνη να ανοίξει ουσιαστικό διάλογο και να δώσει λύσεις».

Πού αλλού υπάρχουν κινητοποιήσεις

Νέα μπλόκα έχουν προγραμματιστεί να σχηματιστούν σήμερα σε Θήβα και Λιβαδειά και μεθαύριο στην Καστοριά, στον Έβρο και στις Σέρρες.

Νέα συγκέντρωση, εν τω μεταξύ, σχεδιάζουν σήμερα στις 18:00 οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι του νομού Ιωαννίνων, στον κόμβο Καλπακίου, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Παράλληλα, κινητοποιήσεις προγραμματίζουν και οι αγρότες της Πρέβεζας, οι οποίοι έχουν ορίσει συνάντηση στον Λούρο για την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου.

Την Τετάρτη οι αγρότες από τα Τρίκαλα θα στήσουν μπλόκο στον κόμβο Μεγαλοχωρίου, ενώ στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου οι αγρότες της Μαγνησίας προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Παρατεταγμένα τρακτέρ βρίσκονται και στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής, αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης πήγαν τα τρακτέρ τους στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι.

Τσιάρας: Οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβούνται τίποτα

Η πόρτα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με τους αγρότες, τόνισε ο ΥπΑΑΤ, Κώστας Τσιάρας, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» και τους δημοσιογράφους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθηνού, επισημαίνοντας ότι «η κυβέρνηση εξαντλεί κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Συγκεκριμένα αναφερόμενος στις αγροτικές κινητοποιήσεις δήλωσε πως «είναι δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες». Υπενθύμισε παράλληλα ότι έχει συναντηθεί με όλες τις οργανώσεις αγροτών υπογραμμίζοντας ότι «η πόρτα του Υπουργείου μου είναι πάντα ανοιχτή για διάλογο με τους εκπροσώπους των αγροτών».

Ο κ. Τσιάρας επισήμανε ότι «διανύουμε μια πολύ δύσκολη περίοδο για τον αγροτικό κόσμο και μάλιστα τα προβλήματα δεν αφορούν μόνο τη χώρα μας αλλά και όλους τους αγρότες της Ευρώπης», κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα πρόσθετα προβλήματα που δημιουργεί η κλιματική κρίση και η συμπίεση των τιμών διεθνώς. Αναφερόμενος ιδιαίτερα στα προβλήματα των Ελλήνων αγροτών τόνισε ότι «υπάρχουν και τα γενικότερα προβλήματα που έχει προκαλέσει η ξηρασία στην παραγωγή, αλλά κι αυτά που απορρέουν από την διαδικασία εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Απευθύνοντας μήνυμα προς τους ανθρώπους της παραγωγής ο Υπουργός με έμφαση τόνισε ότι «οι έντιμοι αγρότες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα» και υποσχέθηκε πως «όσα χρήματα δικαιούνται οι νόμιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι, θα τα λάβουν στο ακέραιο».

Ομαλοποίηση πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ και προστασία των ευρωπαϊκών πόρων

Ο κ. Τσιάρας στάθηκε εκτενώς στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και της ροής των πληρωμών, υπογραμμίζοντας ότι «έχει ξεκινήσει και ομαλοποιείται η ροή των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ». Όπως ανέφερε, «ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη άσκηση, πρέπει να το κατανοήσουμε αυτό. Υπήρχαν δύο επιστολές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι οποίες θα είχαν τον κίνδυνο της διακοπής της ροής των ευρωπαϊκών πόρων».

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία για τις προκαταβολές, σημείωσε ότι «πέρυσι είχαν δοθεί γύρω στα 476 εκατομμύρια, φέτος δόθηκαν 363 εκατ. για προκαταβολή του 70% της βασικής ενίσχυσης»,

Αιτιολογώντας τη μειωμένη προκαταβολή είπε ότι από αυτή εξαιρούνται 2.000 παραγωγοί που βρίσκονται υπό δικαστική έρευνα λόγω παρατυπιών στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Επίσης σε περίπου 45.000 παραγωγούς θα γίνει επανέλεγχος στοιχείων. Σε αυτούς θα δοθεί η δυνατότητα να καταθέσουν ενστάσεις, καθώς, όπως είπε, «απ’ αυτήν την εβδομάδα θα φροντίσουμε να υπάρχει μια ειδική πλατφόρμα, μια δυνατότητα αιτήσεων θεραπείας, ενστάσεων, ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι δικαιούνται τα χρήματά τους να τα πάρουν». Σε αυτόν τον κατάλογο, είπε, πρέπει να προστεθούν και οι ιδιοκτήτες περί των 11.000 αγροτεμαχίων που έχουν πρόβλημα με τον ΚΑΕΚ καθώς και περίπου 13.000 κτηνοτρόφοι, βρέθηκαν εκτός επιδοτήσεων γιατί δεν υπήρχε διαθέσιμος βοσκότοπος στις περιοχές τους παρά το ότι έχουν τιμολόγια γάλακτος, κρέατος, αγοράς ζωοτροφών. Διαβεβαίωσε, όμως, ότι «και αυτοί προφανώς θα λάβουν τις επιδοτήσεις».

Ο Υπουργός κατέστησε σαφές ότι «υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα σημαντικών πληρωμών μέσα στο Δεκέμβριο» και εκτίμησε ότι «θα υπάρξει μεγάλη ανακούφιση γενικότερα σε όλο τον κόσμο του πρωτογενούς τομέα».

Και κατέληξε: «Κατανοώ ότι υπάρχει πρόβλημα. Θέλω να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν πετάω στα σύννεφα, ούτε πολύ περισσότερο είμαι μακριά από μια πραγματικότητα η οποία αφορά στον ίδιο τον αγροτικό και τον κτηνοτροφικό κόσμο. Πρέπει να δούμε ποιες είναι οι πραγματικές δυνατότητες και να στηρίξουμε τον κόσμο αυτό με όποια δυνατότητα υπάρχει. Πάντα λέω ότι είμαστε εδώ και επιχειρούμε με κάθε δυνατό τρόπο να βρούμε τη λύση σε όλα τα ζητήματα τα οποία τίθενται».