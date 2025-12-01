Μάχη για τη ζωή της δίνει στο νοσοκομείο ΚΑΤ η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου θύματος.

Στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) του νοσοκομείου ΚΑΤ νοσηλεύεται η 21χρονη σύντροφος του 24χρονου που έχασε τη ζωή του στο φονικό τροχαίο στην Λούτσα. Η κοπέλα τραυματίστηκε σοβαρά, με ανοιχτό κάταγμα στην κνήμη και τραύματα στο κεφάλι, και υποβλήθηκε το βράδυ της Κυριακής σε δύσκολη χειρουργική επέμβαση. Οι γιατροί χαρακτηρίζουν κρίσιμες τις επόμενες ώρες για την κατάστασή της.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demunocl1lf5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό, το αυτοκίνητο που προκάλεσε το δυστύχημα κινείτο με υπερβολική ταχύτητα εντός κατοικημένης περιοχής, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα, χτύπησε ένα σταθμευμένο όχημα και στη συνέχεια συγκρούστηκε με την οικογένεια που βρισκόταν κοντά στο πορτ μπαγκάζ του αυτοκινήτου τους. Ο 24χρονος εκτινάχθηκε στο πεζοδρόμιο και σκοτώθηκε ακαριαία μπροστά στη μητέρα, την αδελφή και τη σύντροφό του. Ο νεαρός είχε έρθει από το Βέλγιο για να παραστεί στην ορκωμοσία της συντρόφου του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demwf7xahg4x?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ώρα του εισαγγελέα για τον 29χρονο

Την Τετάρτη αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα ο 29χρονος οδηγός, ο οποίος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Ο 29χρονος αντιμετωπίζει κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια και επικίνδυνη οδήγηση. Από τον οδηγό λήφθηκε αιματολογικό δείγμα για τοξικολογικές εξετάσεις, καθώς το αλκοτέστ ήταν αρνητικό, ενώ διερευνάται το ενδεχόμενο χρήσης άλλων ουσιών. Σημειώνεται ότι στο παρελθόν είχε εμπλακεί σε υπόθεση ναρκωτικών και σε δεύτερο σοβαρό τροχαίο το 2020. Παράλληλα οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για διαλευκανθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demx9wsqh3ld?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Είχε επιστρέψει στην Ελλάδα μόνο για να βρεθεί στην αποφοίτηση της συντρόφου του. Αύριο στην Κέρκυρα», αναφέρει, στο περιθώριο της τραγωδίας ο θείος του άτυχου νεαρού. Κάτοικοι μιλούν για έναν «δρόμο-παγίδα», όπου –όπως λένε– σχεδόν κάθε βράδυ σημειώνονται επικίνδυνες κόντρες και πολλαπλά ατυχήματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demxi0mz8x5d?integrationId=40599y14juihe6ly}