Ανείπωτη τραγωδία στη Λούτσα. Μπροστά στα μάτια της οικογένειάς του έφυγε ο 24χρονος μετά από παράσυρση από διερχόμενο όχημα που έπεσε επάνω τους.

Βαθιά θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος του 24χρονου Σωτήρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο τραγικό τροχαίο που σημειώθηκε στη Λούτσα. Ο νεαρός ήταν εγγονός του ιδιοκτήτη της γνωστής αλυσίδας καταστημάτων σοκολάτας «Leonidas».

Ο πατέρας του, συντετριμμένος, περιέγραψε την οδυνηρή στιγμή που πληροφορήθηκε την τραγωδία. «Έμαθα για το κακό την επόμενη μέρα. Μένω στην επαρχία και ήρθε ο αδελφός μου να με πάρει. Ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Η πρώην σύζυγος και η κόρη μου βγήκαν από το νοσοκομείο, όμως βρίσκονται σε τραγική κατάσταση», δήλωσε στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

Είχε έρθει από το Βέλγιο για την αποφοίτηση της συντρόφου του

Ο Σωτήρης ζούσε στο Βέλγιο, όπου ολοκλήρωνε το μεταπτυχιακό του και εργαζόταν στο οικογενειακό κατάστημα με σοκολατάκια. Είχε επισκεφθεί την Ελλάδα μόνο για δύο ημέρες, προκειμένου να παραστεί στην αποφοίτηση της συντρόφου του. «Κάποιος έπεσε πάνω στα παιδιά μου. Δεν πειράξαμε κανέναν. Έφυγε ένας άγγελος», πρόσθεσε ο πατέρας του.

Οι συγγενείς του 24χρονου αδυνατούν να αποδεχθούν ότι η ζωή του κόπηκε ξαφνικά. «Τον σκότωσαν έξω από το σπίτι της γιαγιάς του. Μόλις είχε επιστρέψει και ξεφόρτωνε τα πράγματά του. Άδικα χάθηκε το πουλάκι μου. Τι να πεις στη μάνα και στον πατέρα που τον μεγάλωσαν;», είπε θεία του νεαρού.

Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Ο ειδικός πραγματογνώμονας Παναγιώτης Μαδιάς, που εξέτασε το σημείο του δυστυχήματος, ανέφερε πως η εκτροπή του οχήματος του 29χρονου οδηγού δεν φαίνεται να οφείλεται σε φυσικό εμπόδιο. «Ακόμα και αν το αυτοκίνητο κινείτο με 200 χλμ/ώρα, δεν δικαιολογείται τέτοια εκτροπή. Η απουσία ιχνών φρεναρίσματος ή πλευρικής ολίσθησης δείχνει πως ο οδηγός είχε στραμμένη την προσοχή του αλλού και όχι στον δρόμο», σημείωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το αλκοτέστ του 29χρονου βγήκε αρνητικό, ωστόσο, λόγω του ιστορικού του με ναρκωτικές ουσίες, ελήφθη αίμα για τοξικολογικές εξετάσεις. Ο ίδιος είχε συλληφθεί το 2015 και το 2017 για κατοχή ναρκωτικών, ενώ το 2020 είχε εμπλακεί σε άλλο τροχαίο στη Βραυρώνα, στο οποίο είχε τραυματιστεί ο συνοδηγός του.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η στάση του μετά το δυστύχημα, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρίες, δεν είχε συνειδητοποιήσει τι είχε συμβεί και ρωτούσε μόνο για τις ζημιές στο αυτοκίνητό του, ενώ λίγα μέτρα μακριά η μητέρα του 24χρονου καλούσε σε βοήθεια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demsyj4qhhuh?integrationId=40599y14juihe6ly}