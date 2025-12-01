Οι PFAS δεν διασπώνται και συσσωρεύονται στο σώμα, επηρεάζοντας θυρεοειδή, νεφρά, ήπαρ και γονιμότητα.

Οι PFAS είναι περίπου 10.000 χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για δεκαετίες σε αδιάβροχα ρούχα, σκεύη, ηλεκτρονικά και ιατρικό εξοπλισμό.

Είναι επίμονες και συσσωρεύονται στο περιβάλλον, βρίσκονται στα σπίτια, στο νερό και στα τρόφιμα. Ορισμένες έχουν συνδεθεί με σοβαρές βλάβες, όπως η υπογονιμότητα και ο καρκίνος, ενώ κάθε επίπεδο πάνω από 2 ng ανά χιλιοστόλιτρο αίματος θεωρείται επικίνδυνο, σύμφωνα με τη Δρ Σαμπίν Ντονάι, ειδικό στην προληπτική ιατρική.

Η Δρ Ντονάι εντοπίζει πάντα PFAS στους ανθρώπους που εξετάξει κι όπως εξηγεί αυτά επηρεάζουν την υγεία τους, ενώ κάποια από αυτά μεταβιβάζονται από τις μητέρες στα μωρά τους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Οι PFAS δεν διασπώνται και συσσωρεύονται στο σώμα, επηρεάζοντας θυρεοειδή, νεφρά, ήπαρ και γονιμότητα. Η Δρ Ντονάι σημειώνει ότι είναι απίθανο να μηδενίσει κανείς τα επίπεδα του, αλλά μπορεί παρόλα αυτά να τα μειώσει με στρατηγική.

Οι λύσεις είναι απλές: αύξηση φυτικών ινών, αναγνώριση πηγών έκθεσης στο σπίτι, αντικατάσταση αντικολλητικών σκευών με κεραμικά ή ανοξείδωτα, χρήση φίλτρου νερού, και οικολογικά καθαριστικά χωρίς PFAS.

Καλό είναι ακόμα να χρησιμοποιούνται καλλυντικά και προϊόντα μαλλιών PFAS-free, καθώς και να αποφεύγονται συστατικά με «fluoro» ή «PTFE».

Η Δρ Φεντερίκα Αμάτι επισημαίνει ότι η έκθεση στα παντοτινά χημικά μπορεί να προέλθει από το νερό, αλλά και τα παιδικά ρούχα, τα οποία συχνά περιέχουν PFAS χωρίς να αναγράφεται.

Η μεγαλύτερη πηγή έκθεσης, ωστόσο, είναι τα τρόφιμα - ειδικά ψάρια, κρέας, αυγά και φρούτα.

Οι PFAS μπορεί να προστεθούν στα φυτοφάρμακα για να παραμένουν πάνω στα φρούτα και να μην ξεπλένονται με τη βροχή. Ορισμένα κρασιά μπορεί επίσης να περιέχουν συγκεντρωμένες PFAS από τα σταφύλια.

Οι PFAS είναι πανταχού παρούσες στη ζωή μας, κάνοντας τα προϊόντα ανθεκτικά - αλλά με... κόστος για την υγεία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει πλήρη απαγόρευση περίπου 10.000 PFAS, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει περιορισμούς χωρίς γενική απαγόρευση. Οι βιομηχανίες προειδοποιούν ότι χρειάζονται ασφαλείς εναλλακτικές και περιόδους μετάβασης.

