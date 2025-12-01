Τα κενά στα σχολεία φέρνουν τους εκπαιδευτικούς στο Υπουργείο Παιδείας την Παρασκευή 5/12 για να διαμαρτυρηθούν για τα πρβλήματα της Παιδείας.

Με φόντο τα τεράστια προβλήματα και την υποστελέχωση που μαστίζουν τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί βγαίνουν στο δρόμο και διοργανώνουν την προσεχή Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Παιδείας. Με σύνθημα «Αρκετά πια με τον εμπαιγμό! Κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικούς. Πλήρεις και ασφαλείς υποδομές στα σχολεία. Οικονομική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών. Οχι στην οικονομική εξαθλίωση και στην εργασιακή εξουθένωση» οι δάσκαλοι θα διαδηλώσουν στις 13:00 απαιτώντας λύσεις στα άμεσα προβλήματα των σχολείων.

«Οριακή» η κατάσταση στα σχολεία πριν τα Χριστούγεννα

Με βασικό αίτημα την κάλυψη των εκπαιδευτικών κενών, τη βελτίωση των σχολικών υποδομών και την οικονομική αναβάθμιση του κλάδου οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες κλιμακώνουν την αντίδρασή τους. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις των εκπαιδευτικών συλλόγων, η κατάσταση σε εκατοντάδες σχολεία της χώρας χαρακτηρίζεται «οριακή», καθώς η σχολική χρονιά έχει προχωρήσει στον τρίτο μήνα και χιλιάδες κενά σε εκπαιδευτικούς παραμένουν ακάλυπτα, παρά τις φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών. Η μη κάλυψη όλων των κενών, η «προτεραιοποίηση» ορισμένων ειδικοτήτων, οι συγχωνεύσεις τμημάτων ακόμη και μέσα στη χρονιά, η περικοπή ολοήμερων έχει δημιουργήσει μια έκρυθμη κατάσταση σε όλες τις τάξεις όλων των βαθμίδων. Όπως καταγγέλλει χαρακτηριστικά η ΔΟΕ «βρισκόμαστε σε απόγνωση μπροστά στην αδυναμία σύνταξης ολοκληρωμένου προγράμματος. Την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουμε συνεχόμενους «κόφτες» για να προχωρήσει η πολιτική «εξοικονόμησης» δαπανών, από τις αντιπαιδαγωγικές και παράνομες εγκυκλίους για το κλείσιμο ολοήμερων τμημάτων, τις απαράδεκτες συγχωνεύσεις τμημάτων εν μέσω σχολικής χρονιάς. Την ώρα που τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί ασφυκτιούμε πραγματικά, που ακούμε μόνιμα ότι για τις ανάγκες μας δεν υπάρχει ούτε ευρώ, δίνονται εκατομμύρια ευρώ για προγράμματα ραπτικής και κηπουρικής, για lockers στα σχολεία. Μας γυρίζουν απαράδεκτο τρόπο σε εποχές «ευεργετών» και στη μετατροπή του σχολείου σε Α.Ε. και του εκπαιδευτικού σε «ζητιάνου» χορηγών.»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο πρόεδρος της ΔΟΕ Σπύρος Μαρίνης σημειώνει ότι «Δεν αντέχουμε άλλο. Στηρίζουμε τα σχολεία και την εκπαιδευτική διαδικασία με αυτούς τους εξευτελιστικούς μισθούς, με το τεράστιο κόστος διαβίωσης, τις μεγάλες δυσκολίες και τα νέα σύνθετα προβλήματα που ανακύπτουν διαρκώς στα σχολεία μας. Σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, με μισθό του νεοδιόριστου/ης κάτω και από αυτό του ανειδίκευτου εργάτη, με πρωτοφανείς αριθμούς παραιτήσεων συναδέλφων μας, με χιλιάδες αιτήματα στα Π.Υ.Σ.Π.Ε. για δεύτερες και τρίτες δουλειές.Λέμε ένα μεγάλο, ΦΤΑΝΕΙ ΩΣ ΕΔΩ! Οι εκπαιδευτικοί και οι ανάγκες των μαθητών στη μόρφωση δεν είναι κόστος! Το δικαίωμά μας να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια το κατακτούμε με τους αγώνες μας, τη συλλογική και οργανωμένη στάση και δράση μαζί με τους γονείς και τους μαθητές μας, ενάντια σε μια πολιτική που τα παίρνει όλα από τους πολλούς για να τα δίνει στους λίγους.»

Στάσεις εργασίας σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά στις 5/12: Αλλαγές σε σχόλασμα και Ολοήμερο

Για την συμμετοχή των δασκάλων και νηπιαγωγών στο προσεχές συλλαλητήριο η ΔΟΕ έχει κηρύξει δίωρη στάση εργασίας από τις 12:25 μέχρι τις 14:00 για το πρωινό και από τις 14:00 έως τις 17:30 για το Ολοήμερο το πρόγραμμα. Επομένως εκείνη τη μέρα οι μαθητές θα πάνε κανονικά στα σχολεία όμως ενδεχομένως να σχολάσουν νωρίτερα ενώ δεν αποκλείεται να μην λειτουργήσει και το Ολοήμερο εφόσον οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν θα δώσουν το παρών στη διαμαρτυρία έξω από το Υπουργείο Παιδείας.