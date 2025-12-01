Πρός κατάργηση το 70% των γραμμών τρόλει, ξεκινά την Κυριακή το ξήλωμα των καλωδίων.

Ξεκινάει αυτή την Κυριακή το «ξήλωμα» των γραμμών τρόλει, με την αρχή να γίνεται στο κέντρο του Πειραιά.

Μιλώντας στο Action24, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης επιβεβαίωσε πως «την Κυριακή στον Πειραιά ξεκίνα να ξηλώνεται το πρώτο τμήμα των καλωδίων τρόλεϊ, σε μια περιοχή που έχει πυκνό δίκτυο και προκαλεί πλείστα προβλήματα».

Όπως εξήγησε, το τραμ που είχε σχεδιαστεί να καταλήγει στο λιμάνι του Πειραιά δεν φτάνει εκεί «γιατί μπλέκονται τραμ και τρόλεϊ».

«Οι πολίτες πρέπει να ξέρουν ότι οι γραμμές των τρόλεϊ αντικαθίστανται με ηλεκτρικά λεωφορεία ή από κανονικά», τα οποία μάλιστα στη συνέχεια θα πυκνώσουν.

Σύμφωνα πάντα με τον αναπληρωτή υπουργό, με το κόστος που θα γλυτώσουμε για κάθε 2 τρόλεϊ «μπορούμε να αποκτούμε 3 ηλεκτρικά λεωφορεία».

«Ξεκινάμε από κέντρο Πειραιά, συνεχίζουμε κέντρο Αθήνας. Ουσιαστικά από το 143χλμ θα καταργηθεί το 70%. Θα μείνουν κάποιες ευθείες. Οι εργαζόμενοι συνεχίζουν κανονικά στα λεωφορεία και στα εναπομείναντα τρόλεϊ, δεν έχουν κάτι να ανησυχούν», υποστήριξε.

{https://exchange.glomex.com/video/v-demq0r9myuwh?integrationId=40599y14juihe6ly}