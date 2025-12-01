Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών δηλώνει πως τελικά στην Αθήνα «δεν χωράμε όλοι».

Λύσεις για το κυκλοφορικό αναζητά η κυβέρνηση με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να αναφέρει στο Action24 πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο απαγόρευσης της διέλευσης βαρέων οχημάτων από τον Κηφισό, ειδικά κατά το διάστημα 07:00–10:00 κάθε πρωί.

«Δεν χωράμε άλλοι. Οι δρόμοι είναι γεμάτοι, τα λεωφορεία είναι γεμάτα, το μετρό είναι γεμάτο, τα σπίτια είναι γεμάτα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορικών.

«Αυτή η πόλη δεν χωράει άλλους ανθρώπους», δήλωσε χαρακτηριστικά, σημειώνοντας ότι βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη μετρήσεις με drones για την ακριβή αποτύπωση της κίνησης των βαρέων οχημάτων και του χώρου που αυτά καταλαμβάνουν.

Όπως εξήγησε, η απαγόρευση θα μπορούσε να μειώσει την κυκλοφορία στον Κηφισό και στην Αττική Οδό τις ώρες αιχμής, ωστόσο παραδέχτηκε ότι ακριβώς πριν και μετά το προτεινόμενο ωράριο ενδέχεται να δημιουργηθούν νέες εστίες κυκλοφοριακής συμφόρησης.

Αναφερόμενος στο ισχύον πλαίσιο τροφοδοσίας στον Δήμο Αθηναίων (09:00–21:00), αναρωτήθηκε κατά πόσο εφαρμόζεται στην πράξη και υποστήριξε πως μια μεταβολή προς νωρίτερο ωράριο θα είχε κόστος για τις επιχειρήσεις, το οποίο πιθανότατα θα μετακυλιόταν στις τιμές των προϊόντων.

«Είμαι υπέρ του να το δοκιμάσουμε, αλλά πρέπει να είμαστε ειλικρινείς για τις συνέπειες», είπε.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε και σε πρακτικές που εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες - όπως το Παρίσι - για τον περιορισμό της κυκλοφορίας, δίνοντας αντικίνητρα στους οδηγούς που χρησιμοποιούν μόνοι το αυτοκίνητό τους.

«Γυρίστε το κεφάλι γύρω σας όταν είστε κολλημένοι στον Κηφισό· σε αυτοκίνητο πέντε θέσεων, υπάρχει μόνο ένας», σχολίασε, επισημαίνοντας ότι αυτό επιτείνει την πυκνότητα στην κυκλοφορία.

Ο Κώστας Κυρανάκης τόνισε, τέλος, ότι απαιτείται ευρύς διάλογος, καθώς οι αποφάσεις αυτές δεν αφορούν αποκλειστικά το υπουργείο Μεταφορών. «Η ιδέα είναι αυτονόητη: αν είμαστε περισσότεροι από ένας στο ίδιο αυτοκίνητο, η κίνηση θα μειωθεί», ανέφερε, καταλήγοντας ότι στόχος όλων είναι «να υπάρξει λιγότερη κίνηση για το σύνολο των πολιτών».

