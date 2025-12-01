Η Airbus αντιμετωπίζει ένα νέο βιομηχανικό ζήτημα που σχετίζεται με ελαττωματικά πάνελ ατράκτου σε αρκετές δεκάδες αεροσκάφη της οικογένειας A320, σύμφωνα με πηγές της αεροπορικής βιομηχανίας.

Σύμφωνα με το Reuters, το πρόβλημα, που εντοπίστηκε πρόσφατα, καθυστερεί ορισμένες παραδόσεις, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις ότι επηρεάζει αεροσκάφη που βρίσκονται ήδη σε υπηρεσία. Η εταιρεία δεν έχει προχωρήσει σε επίσημο σχόλιο.

Η φύση και η προέλευση του κατασκευαστικού ελαττώματος δεν έχουν ακόμη προσδιοριστεί. Το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Airbus εντείνει τις προσπάθειές της για να επιτύχει τους φιλόδοξους στόχους παραδόσεων για το 2025, ενώ παράλληλα καλείται να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις από πρόσφατη ανάκληση αεροσκαφών λόγω σφάλματος λογισμικού.

Πηγή με άμεση γνώση της υπόθεσης ανέφερε ότι ορισμένες παραδόσεις έχουν ήδη επηρεαστεί, χωρίς ωστόσο να είναι σαφές πόσες και για πόσο χρονικό διάστημα. Σύμφωνα με στοιχεία της αγοράς, ο κατασκευαστής παρέδωσε 72 αεροσκάφη τον Νοέμβριο, αριθμός χαμηλότερος από τις προβλέψεις αναλυτών, ανεβάζοντας το σύνολο των παραδόσεων για φέτος σε 657.

Για το σύνολο του έτους, η Airbus στοχεύει σε «περίπου 820» παραδόσεις, γεγονός που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να σημειώσει ιστορικά υψηλές επιδόσεις τον Δεκέμβριο, παραδίδοντας περισσότερα από 160 αεροσκάφη. Το ρεκόρ για τον τελευταίο μήνα του έτους παραμένει στους 138, επίδοση που είχε επιτευχθεί το 2019.

Οι αναλυτές εμφανίζονται διχασμένοι σχετικά με το αν η Airbus θα καταφέρει να φτάσει τον στόχο της – κρίσιμο μέγεθος για τα οικονομικά αποτελέσματα, καθώς οι αεροπορικές εταιρείες καταβάλλουν μεγάλο μέρος της αξίας του αεροσκάφους κατά την παράδοση. Η Chloe Lemarie της Jefferies, η οποία παρακολουθεί στενά τις παραδόσεις, έκανε λόγο για χαμηλότερη του αναμενόμενου επίδοση τον Νοέμβριο. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι ο στόχος παραμένει εφικτός, καθώς η παραγωγή κινείται αυξητικά.

Ο ανεξάρτητος αναλυτής Rob Morris εκτιμά ότι η Airbus μπορεί να πλησιάσει τις 800 παραδόσεις, αριθμός που ενδεχομένως αρκεί για να θεωρηθεί ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος με βάση τη διατύπωση της εταιρείας. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι το τελικό αποτέλεσμα ενδέχεται να είναι «οριακά χαμηλότερο».