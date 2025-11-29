Αναλυτικά οι αεροπορικές εταιρίες που θα έχουν αλλαγές στα δρομολόγια των πτήσεών τους.

Η πρόσφατη απόφαση της Airbus να ανακαλέσει περίπου 6.000 αεροσκάφη της σειράς A320 έχει προκαλέσει αναστάτωση στον παγκόσμιο στόλο, καθώς η εταιρεία διαπίστωσε πιθανό πρόβλημα στο λογισμικό πτήσης, το οποίο εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητο σε συνθήκες έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Η ανάκληση σημαίνει ότι πολλά αεροσκάφη χρειάζονται άμεσα αναβαθμίσεις ή επισκευές, με αποτέλεσμα αρκετές αεροπορικές εταιρείες να έχουν ήδη ανακοινώσει αλλαγές στα δρομολόγια, καθυστερήσεις ή και ακυρώσεις, ώστε να συμμορφωθούν με τις οδηγίες ασφαλείας.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Aegean Airlines διευκρίνισε πως έχει ολοκληρώσει έγκαιρα τις απαραίτητες ενέργειες: η εφαρμογή της καθορισμένης επαναφοράς ή αναβάθμισης του λογισμικού στην καμπίνα των αεροσκαφών της έχει γίνει χωρίς καθυστερήσεις, γεγονός που επιτρέπει στην εταιρεία να συνεχίσει κανονικά τις πτήσεις της. Σύμφωνα με την ίδια, το επιχειρησιακό πρόγραμμα δεν επηρεάζεται και δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές διαταραχές — τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Η ανακοίνωση της Aegean

«Η AEGEAN ενημερώνει ότι, σε συνέχεια της οδηγίας που εκδόθηκε εχθές το βράδυ από την Airbus για άμεση επαναφορά λογισμικού ορισμένων αεροσκαφών της οικογένειας A320, ενεργοποίησε έγκαιρα όλες τις απαιτούμενες επιχειρησιακές και τεχνικές διαδικασίες.

Η εφαρμογή της οδηγίας ολοκληρώθηκε ήδη με επιτυχία και το πτητικό πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά, χωρίς καμία αλλαγή ή διαφοροποίηση.

Η ασφάλεια των επιβατών και των πληρωμάτων των πτήσεων μας αποτελεί την αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά μας».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ωστόσο, αρκετές είναι οι αεροπορικές εταιρίες, στις οποίες τα δρομολόγια των πτήσεων επηρεάζονται σημαντικά.

Ακολουθούν οι εταιρείες:

Ακολουθούν οι βασικές τροποποιήσεις, καθυστερήσεις, αλλαγές και ακυρώσεις, που έχουν επισημανθεί από τις αεροπορικές εταιρείες μέχρι τις 07:33 GMT με αλφαβητική σειρά:

Aer Lingus

Ο ιρλανδικός αερομεταφορέας ανέφερε ότι επηρεάστηκε περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών.

Air France (AIRF.PA)

Η αεροπορική εταιρεία ανακοίνωσε ότι ακυρώνει 35 πτήσεις.

Air India

Η Air India, η οποία διαθέτει 113 αεροσκάφη που έχουν επηρεαστεί, ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 42 αεροσκάφη. Αναμένονται κάποιες καθυστερήσεις πτήσεων, αλλά όχι ακυρώσεις.

Air India Express

Είκοσι πέντε αεροσκάφη χρειάζονται επιδιορθώσεις λογισμικού, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας της Ινδίας.

Air New Zealand (AIR.NZ)

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει ορισμένες ακυρώσεις στις υπηρεσίες της.

American Airlines (AAL.O)

Ο μεγαλύτερος αερομεταφορέας A320 στον κόσμο δήλωσε ότι αναμένει κάποιες λειτουργικές καθυστερήσεις, αλλά μείωσε τον αριθμό των αεροσκαφών που χρειάζονται την επιδιόρθωση λογισμικού σε 209 από 340 που είχε προβλέψει νωρίτερα.

ANA Holdings

Ο ιαπωνικός αερομεταφορέας ακύρωσε 65 πτήσεις το Σάββατο.

Avianca

Ο κολομβιανός αερομεταφορέας δήλωσε ότι η ανάκληση επηρέασε περισσότερο από το 70% του στόλου του, προκαλώντας αναπόφευκτα «σημαντικές» λειτουργικές διαταραχές τις επόμενες 10 ημέρες. Η Avianca έχει κλείσει τις πωλήσεις εισιτηρίων για ταξιδιωτικές ημερομηνίες έως τις 8 Δεκεμβρίου.

Delta Airlines (DAL.N)

Ο αμερικανικός αερομεταφορέας αναμένει ότι τυχόν λειτουργικές επιπτώσεις θα είναι περιορισμένες.

Flynas

Η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους της Σαουδικής Αραβίας αναμένει κάποιες καθυστερήσεις στις πτήσεις.

IndiGo (INGL.NS)

Η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία της Ινδίας ολοκλήρωσε την επιδιόρθωση λογισμικού σε 143 από τα 200 αεροσκάφη, δήλωσε η ρυθμιστική αρχή πολιτικής αεροπορίας. Η IndiGo προειδοποίησε για ορισμένες καθυστερήσεις.

Korean Air

Η νοτιοκορεατική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι οι εργασίες σε 10 επηρεαζόμενα αεροσκάφη θα ολοκληρωθούν μέχρι το πρωί της Κυριακής.

Latam Airlines (LTM.SN)

Ο αερομεταφορέας δήλωσε ότι ένας περιορισμένος αριθμός αεροσκαφών χρειαζόταν διορθώσεις λογισμικού.

Lufthansa (LHAG.DE)

Η γερμανική αεροπορική εταιρεία αναμένει έναν μικρό αριθμό ακυρώσεων ή καθυστερήσεων πτήσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου.

Turkish Airlines

Η εταιρεία δήλωσε ότι οκτώ αεροσκάφη A320 θα επιστρέψουν σε λειτουργία αφού ολοκληρώσει τις απαιτούμενες ενέργειες.

United Airlines (UAL.O)

Η αεροπορική εταιρεία αναμένει μικρές διαταραχές σε μερικές πτήσεις, αφού όπως ανακοίνωσε έξι αεροσκάφη επηρεάστηκαν από την ανάκληση.

Viva

Η μεξικανική αεροπορική εταιρεία δήλωσε ότι ο στόλος της θα επηρεαστεί από την ενημέρωση λογισμικού, αλλά δεν έχει ακόμη καθοριστεί χρονικό πλαίσιο για το πότε τα αεροσκάφη θα είναι έτοιμα να πετάξουν ξανά.