Εργαζόμενοι της εταιρείας, ένωσαν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας ένα μήνυμα προσφοράς και συλλογικότητας μέσα από μια πρωτοβουλία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Με μια συμβολική αλλά και ουσιαστική δράση για το περιβάλλον επέλεξαν να γιορτάσουν την αγάπη οι εργαζόμενοι της AEGEAN, καθώς η εθελοντική ομάδα «Team AEGEAN» πραγματοποίησε το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 δράση δενδροφύτευσης στον Υμηττό. Εργαζόμενοι της εταιρείας, μαζί με τις οικογένειες και τους αγαπημένους τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους, στέλνοντας ένα μήνυμα προσφοράς και συλλογικότητας μέσα από μια πρωτοβουλία με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η δράση υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση We4All, με τους εθελοντές να φυτεύουν περισσότερα από 500 δέντρα σε περιοχή του Υμηττού, συμβάλλοντας στην ενίσχυση και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής. Ο απαιτητικός χαρακτήρας της δενδροφύτευσης ανέδειξε το ομαδικό πνεύμα, τη συνεργασία και τη συνέπεια που διαχρονικά χαρακτηρίζουν τους ανθρώπους της AEGEAN.

«Φέτος γιορτάσαμε την αγάπη διαφορετικά. Την αγάπη για το περιβάλλον, για την κοινωνία, για όλα όσα μας ενώνουν και μας δίνουν λόγο να προσφέρουμε. Μέσα από αυτή τη δράση διαπιστώσαμε για ακόμη μία φορά τι μπορούμε να πετύχουμε όταν ενώνουμε τις δυνάμεις μας», δήλωσε η Πέπη Σταμάτη, Chief People and Corporate Affairs Officer της AEGEAN, υπογραμμίζοντας ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σηματοδοτεί ένα νέο, ουσιαστικό ξεκίνημα για την «Team AEGEAN», μια ενιαία και δυναμική κοινότητα εθελοντών που θα είναι ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με δράσεις για την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η «Team AEGEAN» αποτελεί τη μετεξέλιξη των εθελοντικών πρωτοβουλιών που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια από τους εργαζομένους της εταιρείας, όπως τα Santa Crew, Easter Crew και Eco Crew, ενοποιώντας τις δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς υπό μία κοινή ταυτότητα. Η σύστασή της εγκαινιάζει ένα νέο κεφάλαιο για την AEGEAN, με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, την καλλιέργεια του αισθήματος συλλογικότητας και τη δημιουργία ουσιαστικού θετικού αποτυπώματος στις τοπικές κοινωνίες και στο φυσικό περιβάλλον.

Η AEGEAN ευχαριστεί τη We4All για τη συμβολή της στην οργάνωση και υλοποίηση της δράσης, καθώς και όλους τους εθελοντές-εργαζόμενους και τους οικείους τους για τη συμμετοχή και τη δέσμευσή τους. Με πρωτοβουλίες όπως αυτή, η «Team AEGEAN» ενισχύει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας για υπεύθυνη ανάπτυξη, κοινωνική συνεισφορά και προστασία του περιβάλλοντος.