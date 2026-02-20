Συνολικά διακινήθηκαν 2.908.244 επιβάτες, έναντι 2.718.474 τον Ιανουάριο του 2025.

Άνοδο κατά 2% παρουσίασε η επιβατική κίνηση στα 24 αεροδρόμια διαχείρισης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας τον Ιανουάριο του 2026, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Στα αεροδρόμια Ηρακλείου, Καλαμάτας, Αλεξανδρούπολης, Λήμνου, Αστυπάλαιας, Ιωαννίνων, Χίου, Κοζάνης, Καστοριάς, Καρπάθου, Κυθήρων, Μήλου, Σκύρου, Νέας Αγχιάλου, Πάρου, Σύρου, Αράξου, Νάξου, Καλύμνου, Ικαρίας, Καστελόριζου, Κάσου, Λέρου και Σητείας διακινήθηκαν συνολικά 230.700 επιβάτες, έναντι 226.107 επιβατών τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, στο σύνολο περιλαμβάνονται αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών τόσο εσωτερικού όσο και εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή, έστω και ήπια, ανοδική τάση της επιβατικής κίνησης στις αρχές του νέου έτους.

Θετική εικόνα καταγράφεται και για το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Νίκος Καζαντζάκης», το οποίο στο ξεκίνημα του 2026 σημείωσε αύξηση επιβατικής κίνησης κατά 1,8% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο του 2025. Ειδικότερα, διακινήθηκαν 138.983 επιβάτες, έναντι 136.530 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ ο αριθμός των πτήσεων ανήλθε σε 1.065 από 882 πέρυσι. Όπως επισημαίνεται, η ανοδική πορεία του αεροδρομίου συνεχίζεται, παρά το γεγονός ότι για μία εβδομάδα τον Ιανουάριο οι πτήσεις πραγματοποιούνταν από τον δευτερεύοντα διάδρομο προσγείωσης, μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας και με μικρότερα αεροσκάφη, λόγω εργασιών αναβάθμισης στον κύριο διάδρομο.

Ανοδική είναι η εικόνα και σε πανελλαδικό επίπεδο. Στα 39 αεροδρόμια της χώρας όπου διεξάγονται εμπορικές πτήσεις, συμπεριλαμβανομένων των 24 της ΥΠΑ, των 14 της Fraport Greece και του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, η επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο του 2026 αυξήθηκε κατά 7%. Συνολικά διακινήθηκαν 2.908.244 επιβάτες, έναντι 2.718.474 τον Ιανουάριο του 2025.

Παράλληλα, αύξηση 6,8% σημειώθηκε και στον αριθμό κινήσεων αεροσκαφών στα 39 αεροδρόμια της χώρας, των οποίων τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ασκεί κυρίως η ΥΠΑ. Κατά τον Ιανουάριο του 2026 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 25.998 αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού, έναντι 24.332 πτήσεων το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους.